Creșterea accizelor la bere cu 26% în 2025 a dus la scăderea consumului cu 9% în primul semestru din acest an, iar dacă trendul continuă, piața berii va ajunge în acest an la un minim istoric de 13,1 milioane de hectolitri, informează Asociația Berarii României, într-un comunicat.

„În pofida acestei majorări semnificative, rezultatele indică faptul că măsura nu a generat o creștere majoră a veniturilor la bugetul de stat. Potrivit estimărilor Berarii României, încasările din accize vor avansa cu doar 2,7% față de 2025, în timp ce piața va pierde aproximativ 1,3 milioane hectolitri din volum. Acest dezechilibru evidențiază eficiența redusă a măsurii fiscale, care a generat o contracție puternică a pieței fără a produce beneficii bugetare proporționale”, afirmă organizația.

Producția românească scârțâie

„Sectorul berii a ajuns la un prag maxim de presiune fiscală și un prag minim de volum în prima jumătate a anului 2026. Este un semnal de alarmă care trebuie tras și dovada că este nevoie de măsuri pe termen lung. Nu cerem facilități fiscale, ci predictibilitate prin stabilirea unui nivel de acciză care să permită stabilizarea pieței, dezvoltarea producției locale, păstrarea investițiilor și protejarea locurilor de muncă. Istoria ne-a demonstrat clar același tipar: de fiecare dată când acciza a crescut, piața berii s-a contractat. Când a existat stabilitate fiscală, piața s-a stabilizat sau a revenit pe creștere”, a declarat Constantin Bratu, directorul general al asociației.

„Dacă ar fi fost respectat calendarul fiscal din 2024, piața berii ar fi fost stabilizată la 15 milioane de hectolitri, iar încasările din acciză ar fi adus sume considerabile la buget, generând chiar creșteri sustenabile. O piață mai stabilă înseamnă o bază de impozitare sănătoasă și mai mulți bani la bugetul de stat”, a punctat acesta.

95% e producție locală

În prezent, peste 95,5% din berea consumată de români este produsă în țară, utilizând 80% materii prime provenite din culturi locale, ceea ce transformă acest sector într-un generator de valoare adăugată pentru economia națională, conform berarilor.

Sectorul contribuie anual cu 3 miliarde de euro la PIB-ul României și cu un miliard de euro la buget.

În 2025, consumul de bere a scăzut la 14,4 milioane de hectolitri, cel mai redus nivel înregistrat în ultimii 20 de ani.

Comparativ cu nivelurile din urmă cu patru ani, piața a pierdut aproximativ 15% din volum, arată asociația.

Din 2022 accizele au crescut cu 55%

Din 2022 și până în prezent, acciza la bere a fost majorată cumulativ cu 55%, ceea ce a redus competitivitatea producției locale și a afectat capacitatea sectorului de a planifica investiții pe termen lung.

Deși nivelul taxării a crescut semnificativ, reducerea consumului și a cantității comercializate a dus la o scădere a contribuțiilor membrilor asociației la buget de la 356 milioane de euro în 2024 la 325 milioane de euro în 2025.

În prezent, fabricile de bere din România operează cu o capacitate neutilizată de aproximativ 40-50%, în condițiile în care investițiile realizate în ultimii ani au fost dimensionate pentru o piață semnificativ mai mare.

Importurile cresc puternic

În același timp, pentru prima dată în ultimele două decenii, importurile de bere au înregistrat o creștere semnificativă, de 35%-45%, ajungând la o cotă de piață de aproximativ 4,5%.

Berarii cer reducerea accizelor, afirmând că „stabilirea unui nivel de acciză care să permită stabilizarea pieței și păstrarea producției la nivel local reprezintă o măsură necesară pentru redresarea situației actuale”.