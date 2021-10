Invitată în emisiunea lui Teo Trandafir, Roxana Ionescu a vorbit despre un eveniment important care a avut loc în viața ei, nunta. Vedeta s-a căsătorit cu Tinu Vidaicu, iar petrecerea a fost un real succes. De fiecare dată când se uită la fotografiile din ziua respectivă, ea lăcrimează.

Deși a trecut prin greutăți, după ce a pierdut sarcina, Roxana Ionescu a găsit calea să meargă mai departe și să fie puternică. Ea consideră că a avut de învățat o lecție și trebuie să accepte orice se întâmplă în viața ei.

„Plâng de fiecare dată când mă uit la pozele de la nuntă. Mă emoționează de fiecare dată când îmi amintesc de acele stări, este minunat. Nu credeam că o să simt vreodată așa ceva. Este minunat și doresc tuturor să simtă ceea ce simt eu, sincer. M-am simțit foarte bine la nunta mea, lucru care s-a văzut, de altfel. Per total, am avut o viață foarte frumoasă, dar a fost și foarte încercată, poate chiar prea încercată în anumite momente. Dacă m-aș fi oprit acolo… nu aș mai fi făcut nimic. Cred că dacă învățăm să înțelegem sau să acceptăm că ni se întâmplă anumite lucruri ca să le depășim, atunci o să fie bine”, a declarat Roxana Ionescu în cadrul unei emisiuni TV.

Roxana Ionescu și-a organizat nunta în trei săptămâni

Vedeta a stabilit în trei săptămâni toate detaliile pentru nuntă. Rochia de mireasă a Roxanei Ionescu a fost făcută în două săptămâni și s-au folosit 100 de metri de pene. Ea a stat cu multe emoții, pentru că a crezut că nu va avea rochia de mireasă mult visată.

„Trei săptămâni per total, din momentul în care ne-am hotărât până în momentul propriu-zis. A fost așa un zvâc, pur și simplu eram la masă cu o prietenă de-a noastră, care m-a întrebat dacă am programat data nunții. I-am zis că nu, așa că mi-a zis să sun acum pe cea care are localul de nunți și am cerut primele date libere. Așa a început povestea nunții noastre”, a declarat Roxana Ionescu.

