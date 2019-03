„Dragilor,

După cum am zis de nenumarate ori si prin ziare, pe la diverse emisiuni, prin intermediul Deliei, în fel şi chip – eu nu am o pagina de Facebook. Niciuna! Tot ce are numele meu pe Facebook e fals -nu sunt eu. Aveti grijă, pentru că persoana respectivă se şi imprumuta de bani în numele meu. BINEINTELES că am luat măsuri şi am închis contul de câteva ori, însă individul şi-l redeschide. Am trimis buletinul de 3 ori deja către Facebook, însă niciun raspuns. Situaţie veche de 3 ani… până la urmă voi face un scandal în care voi implica politia. (Campania şi poza de campanie sunt făcute de mama @ginamatache7 ????)”, a scris Oana Matache pe contul de socializare.

Mai este foarte puțin până Oana Matache va deveni mamă pentru a doua oară. Ultima lună de sarcină a fost însă grea pentru artistă, care a fost nevoită să stea mai mult în pat, din cauza durerilor foarte mari. Mai mult, sora Deliei și-a concentrat atenția fetiței sale, Jessie, care este încă foarte micuță.

