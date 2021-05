Anunțul făcut de Virgil Ianțu, după 15 ani de relație cu mama fetiței sale. „Nu ne ajunge niciodată timpul”

„Ca în orice familie, suntem ocupați, alergăm și nu ne ajunge niciodată timpul, deși am realizat în ultima vreme că, paradoxal, cu cât mă grăbesc mai puțin, cu atât am mai mult timp

. Ce încercăm noi, și reușim, este să petrecem timp împreună. Este extrem de valoros pentru dezvoltarea emoțională a Jasminei și pentru sănătatea întregii familii.

Din fericire, am respectat aceste lucruri și mă bucur enorm când văd rezultatele”, a declarat Virgil Ianțu pentru Unica.

„Cu toate toanele perioadei, cred că suntem niște părinți fericiți. A contat mult comunicarea cu ea de când era foarte mică și comunicarea între noi doi, ca părinți.

Mulțumim lui Dumnezeu și, bineînțeles, Jasminei că nu avem probleme majore și asta mă face să spun că să fii tată de fată este cel mai frumos lucru din lume! Ce fericiți suntem că Jasmina s-a gândit să ne aleagă pe noi!”, a mai adăugat acesta, despre relația cu Jasmina.

De ce nu s-a căsătorit cu Roxana

Au impreuna o fetita, Jasmina, dar inca nu s-au casatorit. Prezentatorul a explicat pentru life.ro de nu a facut acest pas.

„Ea stie, mama e ceruta, cererea a fost acceptata, dar nu am apucat sa ne casatorim. E adevarat ca au trecut 15 ani, dar… s-a intamplat o treaba care mi-a lasat un gust amar: am mers la un preot si l-am intrebat cum putem face ca in fata lui Dumnezeu sa ne cununam?

El ne-a cerut certificatul de casatorie. Noi am zis ca asa e corect din punct de vedere legal, dar noi vrem sa o facem pentru sufletul nostru si nu avem timp de acte. I-am zis atunci ca mie mi se pare ca intre noi si Padre nu stau un functionar public si o foaie din asta

Asa e de cand e lumea, trebuia sa fie o foaie acolo semnata de cineva cu stampila si cu drapelul la piept? Mie mi se pare total ciudat ca nu pot sa fac asta in fata lui Dumnezeu pana ce un ales al poporului nu imi da o patalama.

Preotul a zis ca nu se poate altfel pentru ca asta ar insemna sa-l mintim pe Dumnezeu. Mi s-a parut total aiurea.

Tatal meu a fost preot, eu respect regulile, dar ma gandeam ca exista totusi o varianta doar pentru sufletul nostru. Nu exista si eu cred ca ar trebui reglementata. Nu vreau sa stau dupa acte”

