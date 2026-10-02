Anunțul surprinzător făcut de Andra. Se va întâmpla în Londra. „Emoțiile mele sunt deja până la cer. Tocmai am aflat”

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Andra, în vârstă de 40 de ani, a făcut un anunț important pe contul de socializare. Pentru începutul lunii decembrie, artista pregăteste un concert în Londra, unde se va întâlni cu toți cei care îi iubesc muzica. Se pare că au rămas foarte puține bilete, iar vedeta a transmis un mesaj emoționant, pentru a le mulțumi celor care o apreciază.
Cuprins:
„Dragii mei, emoțiile mele sunt deja până la cer! Tocmai am aflat că au mai rămas FOARTE puține bilete pentru concertul nostru de la Londra!
Pe 6 decembrie, Wembley Arena nu va mai fi doar o sală de spectacole, ci se va transforma în „acasă” pentru noi toți.
Acolo, departe de țară, ne vom strânge laolaltă, suflet lângă suflet, și vom forma cea mai mare și mai frumoasă familie românească! Dacă nu ați apucat încă să vă luați bilet, acum este momentul, pe Andra.ro
Vă iubesc și abia aștept să ne privim în ochi! Ne vedem curând!”, a scris Andra pe Facebook.
Andra și Cătălin Măruță formează unul dintre cele mai longevive și apreciate cupluri din showbiz. Cu o relație care durează de două decenii, dintre care 18 ani de mariaj, îndrăgita artistă a vorbit cu sinceritate despre dinamica din căminul lor, oferind detalii despre modul în care reușesc să mențină armonia în familie.
„Eu locuiesc în casă cu Cătălin Măruță de 20 de ani! La mulți ani credeți că a cântat mereu pe ton? Abia acum cântă pe ton. Nu e despre asta. Oricât aș fi de perfecționistă cu mine și cu bandul meu, cu oamenii cu care lucrez, în relația mea cu soțul meu nu e despre asta. E despre a găsi liniștea pentru sufletul meu, nu despre cât de bine cântă. Niciodată n-a fost despre asta. Acolo este despre iubire, despre comunicare, despre multe alte lucruri care nu au treabă cu muzica. N-o fi el talentat la muzică, dar este echilibrul nostru”, a explicat Andra.