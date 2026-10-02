Anunțul surprinzător făcut de Andra. Se va întâmpla în Londra. „Emoțiile mele sunt deja până la cer. Tocmai am aflat”

Andra, în vârstă de 40 de ani, a făcut un anunț important pe contul de socializare. Pentru începutul lunii decembrie, artista pregăteste un concert în Londra, unde se va întâlni cu toți cei care îi iubesc muzica. Se pare că au rămas foarte puține bilete, iar vedeta a transmis un mesaj emoționant, pentru a le mulțumi celor care o apreciază.

Andra este una dintre cele mai apreciate voci din România

„Dragii mei, emoțiile mele sunt deja până la cer! Tocmai am aflat că au mai rămas FOARTE puține bilete pentru concertul nostru de la Londra!

Pe 6 decembrie, Wembley Arena nu va mai fi doar o sală de spectacole, ci se va transforma în „acasă” pentru noi toți.

Acolo, departe de țară, ne vom strânge laolaltă, suflet lângă suflet, și vom forma cea mai mare și mai frumoasă familie românească! Dacă nu ați apucat încă să vă luați bilet, acum este momentul, pe Andra.ro

Vă iubesc și abia aștept să ne privim în ochi! Ne vedem curând!”, a scris Andra pe Facebook.

Andra și Cătălin Măruță sunt căsătoriți de 18 ani

Andra și Cătălin Măruță formează unul dintre cele mai longevive și apreciate cupluri din showbiz. Cu o relație care durează de două decenii, dintre care 18 ani de mariaj, îndrăgita artistă a vorbit cu sinceritate despre dinamica din căminul lor, oferind detalii despre modul în care reușesc să mențină armonia în familie.