Primii kilometri din Autostrada Unirii A8, pe sectorul Târgu Mureș - Miercurea Nirajului, vor fi deschiși circulației în prima parte a anului viitor, lucrările atingând deja un stadiu fizic de aproape 70%. Potrivit secretarului de stat din Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma, în șantier sunt mobilizați zilnic peste 800 de muncitori și 700 de utilaje.

Primii kilometri ar putea fi gata în primăvara anului 2027

Lucrările pe Secțiunea 1 Târgu Mureș – Miercurea Nirajului, din județul Mureș, a autostrăzii A8 sunt derulate de constructorul turc Nurol İnşaat ve Ticaret A.Ş. Proiectul include 24,4 km, din care un drum de legătură de 2,4 km spre A3 și 36 de poduri și viaducte, valoarea totală a contractului fiind de 2,46 miliarde de lei, fără TVA.

Primii kilometri, în jur de 12 km, vor fi deschiși circulației în primăvara anului 2027, pe sectorul Târgu Mureș – Acățari, a anunțat vineri, 2 octombrie, secretarul de stat Horațiu Cosma. Acest tronson va funcționa și ca o variantă esențială de ocolire a municipiului Târgu Mureș.

„Vestea cu adevărat importantă: în prima parte a anului viitor vom circula pe primii kilometri ai Autostrăzii Unirii A8. În primăvară, vom deschide prima jumătate a proiectului, între Târgu Mureș și Acățari - o veritabilă ocolitoare sudică a municipiului Târgu Mureș”, a spus oficialul de la Ministerul Transporturilor.

Restul până la Miercurea Nirajului, estimat în vară

În ceea ce privește restul sectorului, tot de aproximativ 12 km, până la Miercurea Nirajului, acesta este estimat în vara anului 2027.

„Apoi, în vara anului viitor, vom circula și pe cei aproximativ 12 kilometri dintre Acățari și Miercurea Nirajului”, mai precizează Horațiu Cosma.

Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Întregul proiect se află, în octombrie 2026, la un stadiu fizic de aproximativ 70%. Secretarul de stat susține că ritmul susținut de pe șantier este confirmat de datele tehnice ale proiectului: peste 800 de muncitori și 700 de utilaje lucrează șapte zile din șapte, reușind să toarne zilnic peste 1.500 de tone de asfalt. Terasamentele sunt realizate în proporție de 90%, iar stratul de asfalt a fost deja așternut pe jumătate din cei 24 de kilometri ai traseului.

De asemenea, podurile și pasajele au atins un stadiu de 75%, toate grinzile de beton fiind fabricate, iar cele două ecoducte de mari dimensiuni dedicate faunei sălbatice sunt deja complet finalizate.

„După un început mai timid, cu multă ploaie și un șantier înotând în apă la tot pasul, constructorul s-a dezlănțuit în ultimele luni”, subliniază Horațiu Cosma.

Încă un pas important: Se va emite, în curând, autorizația de construire între Miercurea Nirajului și Sovata

Oficialul de la Ministerul Transporturilor informează și că în această toamnă va fi emisă autorizația de construire pentru următorul sector, de la Miercurea Nirajului spre Sovata.