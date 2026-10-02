Rusia și-a propus pentru campania de bombardamente din iarna viitoare să deconecteze centralele nucleare ucrainene de la reţeaua electrică prin lovituri la numai un kilometru distanţă de aceste obiective şi să atace masiv sistemele de alimentare cu apă, relatează The New York Times.

Publicația americană scrie că planul respectiv a fost interceptat de Ucraina și prezentat partenerilor occidentali la Paris, acum două săptămâni, de către ministrul ucrainean al Energiei, fostul premier Denîs Şmîhal.

Acest plan este conceput pentru a prăbuşi total reţeaua electrică a Ucrainei și prevede trei etape de atacuri în acest sens.

Prima etapă ar consta în scoaterea din funcţiune a substaţiilor situate lângă graniţele de vest ale Ucrainei, care importă energie electrică din Europa. A doua etapă ar viza centralele hidroelectrice, iar a treia etapă ar forţa oprirea celor trei centrale nucleare operaţionale ale Ucrainei.

Obiectivul acestor atacuri plănuite - potrivit documentului obținut de ucraineni - este de a elimina aproape 15 gigawaţi din capacitatea de generare a energiei electrice, adică exact cât deţinea Ucraina la sfârşitul verii.

În plus, Moscova intenționează să îndrepte zeci de rachete balistice şi bombe glisante către sistemul de alimentare cu apă al Ucrainei, în special către staţiile de pompare şi staţiile de epurare.