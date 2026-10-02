Câte proprietăți dețin Andreea Esca și soțul ei la Porumbacu de Sus. Alexandre Eram: „Așa a început nebunia”

Alexandre Eram și Andreea Esca petrec mult timp la Porumbacu de Sus, unde dețin mai multe căsuțe de închiriat, iar din vară, afacerea s-a extins cu un spațiu cultural. Soțul știristei de la Pro TV a povestit cum au pornit afacerea și ce planuri au în satul din Transilvania.

Investiția din Porumbacu de Sus nu este întâmplătoare. Bunicii Andreei Esca au trăit în această localitate, iar familia deținea deja o proprietate acolo. Decizia de a salva prima casă tradițională a fost spontană, după cum a povestit soțul Andreei Esca.

„Bunicii soției sunt de aici, din Porumbacu de Sus și noi aveam o casă aici. Și într-o dimineață, când m-am trezit, am văzut un băiat care dărâma o casă de lemn foarte vechi, pentru că era din 1850. Și i-am spus: «Ce faci, de ce o dărâmi?» Și el m-a spus: «Pregătesc lemn pentru iarna asta». Și atunci i-am spus: «Nu dărâmi nimic, cât vrei tu pentru casă?!» Și așa am achiziționat prima casă, nici nu știam ce să fac cu ea. Da, atunci era foarte ieftin. Acum sunt mult mai scumpe, prețurile au sărit în aer peste tot între timp. Și așa a început nebunia: am vrut să salvăm casele! Din pasiune am făcut asta, am tot salvat”, a povestit Alexandre Eram, conform Click!.

Locuințele tradiționale sunt destinate cazării, utilate cu toate facilitățile moderne solicitate de turiști. Fiecare imobil are inscripționat anul în care a fost ridicat, respectiv 1843 sau 1849.

Procesul de restaurare a fost unul extrem de complex, implicând tratarea atentă a lemnului vechi de sute de ani și conservarea elementelor originale, cum este țigla veche. Pentru lucrările de specialitate, Alexandre Eram a apelat la o echipă de meșteri din zonă, capabili să prelucreze inclusiv lemnul dur de stejar. În sezonul cald, gradul de ocupare al spațiilor de cazare ajunge la 95%, iar proprietățile pot fi închiriate și pentru sărbătorile de iarnă sau de Paște.

„Noi avem 11 case în sat pentru locuit și aici avem o sală de concert, o sală de expoziție, o casă unde avem și un butic pentru că încercăm să-i susținem și pe designerii locali”, a spus soțul Andreei Esca pentru sursa menționată mai sus.

În privința spațiului cultural, acesta va funcționa și în sezonul rece.