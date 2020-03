Laurette e administrator la o firmă de salubritate

Laurette Atindehou (28 de ani) a lucrat o vreme la Kanal D, pe 2.000 de lei, ca asistentă a lui Bahmu şi, în paralel, a câştigat bani din prezentări de modă sau apariţii TV.De când a devenit mămică, mulatra a cam renunţat la mondenităţi. În schimb, a devenit administrator al unei firme de salubritate, pe care a primit-o cadou de la logodnicul ei, Mihai Ştefan. “Laurette se pricepe la afaceri. A adus un partener italian, cu ajutorul căruia firma a scos profituri foarte mari. Din câte ştiu, nu are salariu fix, ia procente din câştiguri, câteva mii de euro lunar”, ne-a mărturisit un apropiat al vedetei.

Andreea Podărescu: «Mă întreţin părinţii»

Andreea are noroc cu mama şi cu tata

Deşi prezintă modă şi evenimente prin cluburi şi e plătită pentru fiecare apariţie, manechinul Andreea Podărescu (23 de ani) spune că nu trăieşte din banii luaţi pentru acele joburi. Ea este una dintre fetele care recunosc, ba chiar se şi mândresc cu faptul că sunt întreţinute de părinţi. “Am prezentări de modă pentru care primesc de la 200 până la 1.000 de euro. Dar nu din asta trăiesc, banii ăştia îi cheltuiesc foarte uşor. Sprijinul meu sunt de fapt părinţii, mai ales tatăl meu, care este la Federaţia Română de Rugby. Practic, ei mă întreţin!”, ne-a mărturisit focoasa brunetă.

Gianina Corondan, angajată de fostul iubit al Cristinei Spătar

După despărţirea de TVR, Gianina Corondan (41 de ani) a dispărut, pur şi simplu, din peisaj. În afara unor apariţii rare la evenimente mondene, nu mai e de găsit prin showbiz. Dar nu duce lipsa banilor.

Micuţa blondă s-a reprofilat şi, în loc de emisiuni TV, prezintă acum evenimente de firmă şi lansări de produse. Are chiar şi un binefăcător, în persoana lui Mirco Maschio, om de afaceri italian şi fost iubit al Cristinei Spătar.

Mirco deţine, în parteneriat cu tatăl lui, mai multe firme cu profil agricol şi de fiecare dată când scoate pe piaţă un produs nou, o angajează pe Gianina pe post de gazdă a evenimentului şi o răsplăteşte, conform unor apropiaţi ai fostei vedete TV, cu sume cuprinse între 5.000 şi 6.000 de euro.

Tania Budi, patroană de club la mare

Tania Budi (44 de ani) a dispărut de multă vreme din prima linie a vedetelor din showbiz, dar e la fel de înfloritoare şi lipsită de griji ca atunci când apariţiile ei erau plătite gras. Din ce trăieşte? Clubul de pe Litoral, despre care se crede că e al fratelui său, este, de fapt, şi al ei. Cu toate că e o afacere sezonieră, care merge numai vara, blonda susţine că îi ies suficient de mulţi bani cât să huzurească tot anul. Cât înseamnă suficient, n-a vrut să ne spună. “Mi se face rău când vorbesc despre bani!”, s-a justificat ea.

Luminiţa Anghel dă lecţii de canto

Anii de glorie ai Luminiţei Anghel (43 de ani) au apus. Dacă în 2005, imediat după ce a ieşit pe locul al III-lea la Eurovision, alături de Sistem, a fost chemată să cânte pe bani grei, acum traversează o perioadă dificilă din punct de vedere financiar. Are spectacole foarte rar şi se peticeşte cu sumele modice câştigate din lecţiile de canto pe care le dă prietenilor. Aceste venituri nu sunt însă suficiente. Umblă vorba că Luminiţa nu şi-ar fi achitat mai multe credite, iar executorii bancari ar fi cerut ca anumite proprietăţi aflate pe numele ei să fie puse sub sechestru.

Nicola câştigă de pe urma melodiilor compuse de fostul soţ



Nicola cântă ce i-a compus Mihai Alexandru în urmă cu mulţi ani

Nicola (43 de ani) a intrat într-un con de umbră după divorţul de Mihai Alexandru, în 2005. Deşi era convinsă atunci că va găsi pe cineva care să-i scrie melodii cu care să rupă topurile, acest lucru nu s-a întâmplat. Au trecut 7 ani de la despărţirea de fostul soţ, iar Nicola are în continuare acelaşi bagaj de cântece cu care a plecat din căsnicia cu Mihai.

N-o duce strălucit cu banii, dar, din fericire pentru ea, încă are fani care nu-i consideră repertoriul învechit: “Am spectacole, chiar dacă nu sunt foarte promovate! De câteva zile, m-am întors din America, unde am avut un contract!”, ne-a spus cântăreaţa.

Cristina Şişcanu, şomeră de lux

În vara anului trecut, Cristina Şişcanu (27 de ani) a plecat de la Kanal D, unde era reporter chiar în emisiunea prezentată de soţul ei, Mădălin Ionescu (42 de ani), şi de atunci nu s-a angajat în altă parte. Însă nu vă aşteptaţi s-o vedeţi stând lunar la coadă să-şi ridice ajutorul de şomaj! Salariul lui Mădălin, de câteva mii de euro, le permite celor doi să trăiască regeşte. Cristina postează frecvent pe contul ei de pe o reţea de socializare poze din vacanţe peste hotare, semn că n-are griji financiare.

Cristina se bazează pe banii câştigaţi de Mădălin

Rita Mureşan, ajutată de fostul ei bărbat

Hainele create de Rita Mureşan (39 de ani) nu prea mai au căutare, dar asta n-o împiedică pe creatoarea de modă să se bucure de o viaţă de lux şi de vacanţe exotice. Surse din apropierea designerului susţin că Rita e ajutată cu bani de Nelu Mureşan, fostul ei soţ, cu care ar fi rămas în relaţii excelente.



Moculeasca îşi încearcă norocul în imobiliare

Mariana Moculescu spune că o duce rău cu banii

O vreme, Mariana Moculescu (44 de ani), fosta soţie a lui Horia Moculescu, a fost abonată la emisiunile TV axate pe scandaluri. În ultima perioadă, invitaţiile s-au redus, iar banii câştigaţi astfel s-au împuţinat. Ca să nu rămână pe drumuri, Mariana îşi încearcă norocul în imobiliare.

“Nu mă descurc bine cu banii. Ca să-mi păstrez casa trebuie să achit o datorie de 4.000 de euro, bani pe care nu îi am. De obicei, câştig din mici afaceri sau din participări la emisiuni, dar e vorba de sume mici, câteva sute de lei. Acum încerc să pătrund în zona imobiliară, să vând nişte proprietăţi frumoase!”, ne-a spus ea.

Fiica ei , Nidia, cântă într-un bar de striptease

Nidia Moculescu (22 de ani), fata Marianei şi a lui Horia Moculescu (75 de ani), stă cu chirie într-o garsonieră dublă. Ca să poată plăti chiria de 300 de euro, să-şi achite facturile, să aibă bani de mâncare şi de haine, tânăra cântă într-un club de striptease. “Mă descurc singură, nu am nevoie de banii părinţilor mei, dar mi-e greu”, ne-a mărturisit ea.

