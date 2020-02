Așa mama, așa fiu! Fiul fostului model internațional Nelly Năstase a defilat la New York Fashion Week

De Florian Gheorghe,

În vârstă de15 ani, fiul fostului model internațional Nelly Năstase, care a colaborat cu marile branduri ale lumii în anii 90, locuiește de mulți ani cu mama sa în New York. Oraș unde, până la vârsta adolescenței, s-a perfecționat deja în mai multe domenii. Practică tenis de performanță și se pregătește pentru o carieră în actorie, fiind prezent în bazele de date ale multor firme de casting din SUA, cu apariții pasagere în spoturi publicitare și seriale de televiziune și a mai fost fashion model în copilărie. De asemenea, băiatul și-a adus aportul în consolidarea brandului vestimentar al mamei sale, cu haine destinate pieței din Statele Unite.

MG Năstase în copilărie și după prezentarea de modă de la NY

Nelly Năstase continuă munca în domeniul modei, dar în calitate de designer. Este prima româncă ce a reușit să se lanseze cu brio în industria fashion americană, prin propriul brand, NellyN, lansat în urmă cu doi ani și dedicat exclusiv iubitorilor stilului urban. Prima sa colecție, pornită de la ideea lui MG de a imprima propriile lucrări de artă plastică pe articole vestimentare premium, a fost lansată în același cosmopolit oraș al Americii.

La New York Fashion Week, pe podiumurile din zona centrală a metropolei, cunoscută drept Fashion District, s-au aflat și câțiva copii cu origini românești. Aceștia au defilat pentru designerul Nicoleta Marin, a cărei colecție a fost pezentă și la London Fashion Week.

”M-am bucurat să-l văd pe MG pe podium, au fost sentimente de nedescris. De asemenea, m-am bucurat să întâlnesc și alți copii români de care am aflat că vor fi la New York Fashion Week. Am insistat să-i văd, ca și fiul meu, au fost superbi pe scenă și sper să-și urmeze visurile în continuare. Îmi doresc să văd o explozie de nume românești în moda internațională, mai ales aici, la New York”, ne-a declarat Nelly Năstase.