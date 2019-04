„Eu am avut o perioadă în care jucam foarte mult cazino, pierdeam foarte mulţi bani. Când m-am lăsat acum 10 ani de cazino, am descoperit poker-ul. Aveam foarte multe datorii. Am câştigat câteva mii de dolari. A doua zi la ora opt eram iar la poker. Mi-am plătit toate datoriile. Nu mai joc nici poker. Este un joc atât de complex, amplu. Sunt şcoli. În prima lună când am ajuns la zero m-am lăsat”, a spus Augustin Viziru la Antena stars.

Actorul a povestit, la emisiunea „Vorbește lumea”, de la Pro Tv, în ce perioadă de timp s-a îngrășat 20 de kilograme. „Când am ieșit din fermă (n.r. emisiunea de televiziune „Ferma vedetelor”, la care a fost concurent în primul sezon), eu mă îngrășasem vreo 7-8 kilograme. Dar de atunci am mai luat 12. Deci, în total, am luat vreo 20 de kilograme. Am luat kilogramele astea într-un an și un pic”, a explicat el.

