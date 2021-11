Fratele Andrei Măruță s-a mutat la Sibiu împreună cu familia sa, iar acesta se bucură că este mult mai aproape de București și că poate fi prezent la mai multe emisiuni fără a pierde prea mult timp pe drum. Săndel Mihai și soția sa, Aurora, au fost invitați la „Teo Show”, unde au povestit despre schimbările din viața lor.

„E destul de mare casa. Ne-am mutat la Sibiu de vreo două luni. E foarte bine. Nu e așa mare curtea ca cealaltă. Acum ne-am dus pe stilul modern, în partea cealaltă, la Câmpia Turzii, eram pe stilul clasic, ca doi bătrâni. Acum am întinerit și am făcut și casa. Suntem mai aproape de părinții mei și de București”, a declarat Aurora Mihai.

Săndel Mihai are probleme cu hernia de disc și nu poate face foarte multe lucruri prin gospodărie, însă soția lui este cea care a preluat aproape toate responsabilitățile.

Cumnata Andrei Măruță a făcut operație de micșorare a stomacului

Aurora Mihai este complet transformată după ce a slăbit 30 de kilograme într-un an. Cumnata Andrei Măruță a făcut operație de micșorare a stomacului și este foarte mulțumită de alegerea pe care a făcut-o. Înainte de a face această intervenție, interpreta de muzică populară a luat legătura cu Mindora, pentru a afla cum a fost pentru ea această procedură.

Acum, soția lui Săndel Mihai este fericită cu silueta pe care o are. De la 100 cm în talie, acum a ajuns la 70. De asemenea, ea a povestit că a simțit să facă această schimbare când a văzut că trece de 90 de kilograme.

„Se vede schimbarea. Am reușit, am făcut-o și pe asta. Când am văzut că am trecut de 90 de kilograme, am zis că nu se mai poate. Am slăbit 30 de kilograme într-un an. La început mi-a fost frică. (…) Cu toți care s-au operat din showbiz eu am vorbit. Mie nu mi s-a întâmplat nimic rău și recomand la toată lumea. Eu nu plimbasem cu bicicleta de 20 și acum pot. Îmi iau tricouri S acum. De la XXXL, acum port S. Mănânc ce mâncam înainte, dar puțin. (…) Nu doare nimic. Stai două zile în spitale și ai trei puncte pe burtă”, a declarat Aurora Săndel în emisiunea lui Teo Trandafir.

