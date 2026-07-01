Bacalaureat 2026, proba la matematică. Cum se rezolvă subiectele pentru o notă de 10

Profesoara de matematică Denisa Tănăsescu a rezolvat cele trei subiecte primite de elevii care au susținut, astăzi, a doua probă a examenului de Bacalaureat, cea obligatorie la matematică.

Baremul de corectare a fost publicat la ora 15.00, pe siteul ministerului.

Bacalaureat 2026. Ce subiecte au primit elevii la matematică

Alex, unul dintre elevii care au susținut astăzi proba la matematică din cadrul examenului de Bacalaureat a declarat pentru Libertatea că la mate-info, la subiectul I au fost calcule cu numere imaginare, funcții, ecuații cu radicali, de determinat submulțimi, de determinat coordonatele unui punct și o expresie de trigonometrie. La subiectul II a fost un sistem de ecuații cu matrice, iar la subiectul III au picat funcții și o problemă cu parametru, ca exercițiu de departajare.



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