MApN a identificat o țintă aeriană aproape de granița României cu Ucraina

Conform MApN, ținta aeriană a fost identificată la ora 13.20, la aproximativ 30 de kilometri de localitatea Vâlcove, Ucraina.

„Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență privind instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea, un mesaj RO-Alert fiind trimis la ora 14.09”, a precizat ministerul.

Două aeronave Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Britanice, staționate la Baza 86 Aeriană Fetești, și un elicopter IAR 330 Puma al Forțelor Aeriene Române au fost ridicate de la sol la ora 14.10 pentru monitorizarea situației aeriene de la graniță.

Un mesaj RO-Alert privind posibilitatea căderii unor drone din spațiul aerian a fost trimis în Tulcea

Locuitorii din nordul județului Tulcea au fost sfătuiți să se adăpostească imediat în beciuri sau adăposturi de protecție civilă.

„Există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian. Păstrați-vă calmul! Adăpostiți-vă în beciuri sau adăposturi de protecție civilă”, a transmis mesajul RO-Alert la ora 14.20.

Pentru cei care nu au acces la adăposturi, autoritățile recomandă rămânerea în interiorul casei, departe de ferestre și pereții exteriori. Inspectoratul pentru Situații de Urgență Tulcea a confirmat că, până în prezent, nu au fost semnalate probleme majore.

Fragmente de dronă au fost descoperit cu o zi înainte în Tulcea

Cu o zi înainte, MApN anunța descoperirea unor fragmente de dronă într-o localitate din județul Tulcea. Specialiștii au confirmat că resturile proveneau de la o dronă utilizată în atacurile Federației Ruse asupra infrastructurii portuare ucrainene în aprilie 2026. Fragmentul, care conținea o încărcătură explozivă, a fost detonat controlat de autorități.

MApN a subliniat că informează în timp real structurile aliate despre aceste incidente și menține o comunicare constantă cu acestea.

„Nu au fost raportate pătrunderi neautorizate în spațiul național sau cazuri de impact cu solul al vreunui vehicul aerian”, a declarat ministerul.

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