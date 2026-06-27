Cel de-al treilea film din populara franciză creată de regizorul James Cameron a generat încasări de 1,48 miliarde de dolari la nivel mondial în cinematografe după premiera din luna decembrie a anului trecut.

Cu acțiune captivante, imagini spectaculoase și personaje memorabile, filmul a fost apreciat atât de public, cât și de critici pentru efectele sale vizuale spectaculoase, noile lumi fascinante și creaturile uimitoare prezentate pe ecran.

Povestea emoționantă și inspirațională a cucerit spectatorii din întreaga lume, transformând vizionarea în cinematografe într-o experiență de neuitat. Filmul s-a menținut pe primul loc în box office-ul nord-american timp de cinci săptămâni consecutive.

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„Avatar: Foc și Cenușă” se alătură colecției „Avatar” disponibile pe Disney+, unde fanii pot urmări în streaming primele două filme ale francizei, precum și documentarul „Foc și Apă: Realizarea filmelor Avatar”.

Regizat de James Cameron, „Avatar: Foc și Cenușă” are un scenariu semnat de James Cameron, Rick Jaffa și Amanda Silver, pe baza unei povești dezvoltate de James Cameron, Rick Jaffa, Amanda Silver, Josh Friedman și Shane Salerno. Filmul este produs de James Cameron și Jon Landau, iar producători executivi sunt Richard Baneham, Rae Sanchini și David Valdes.

Din distribuție fac parte Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Oona Chaplin, Cliff Curtis, Joel David Moore, CCH Pounder, Edie Falco, David Thewlis, Jemaine Clement, Giovanni Ribisi, Britain Dalton, Jamie Flatters, Trinity Jo-Li Bliss, Jack Champion, Brendan Cowell, Bailey Bass, Filip Geljo, Duane Evans Jr. și Kate Winslet.

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