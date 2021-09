Într-o solicitare depusă luni, avocatul Mathew Rosengart susţine că Jamie Spears caută să se folosească de avantajul pe care îl are pentru a constrânge firma lui Britney Spears să-i plătească aproximativ două milioane de dolari înainte de a renunța la tutelă, scrie The Guardian, citat de news.ro.

În documentele pe care avocatul lui Britney Spears le-a depus recent, acesta a precizat că nu e interesat să negocieze felul în care Jamie Spears renunță la tutela cântăreței. Mathew Rosengart aşteaptă ca judecătoarea Branda Penny să decidă înlăturarea tatălui lui Britney Spears la următoarea audiere, care va avea loc pe data de 29 septembrie.

După ani de procese cu fiica lui, Jamie Spears a negat întotdeauna vreo posibilă ilegalitate şi a declarat că mereu a apărat interesele fiicei sale.

Britney Spears le-a cerut judecătorilor să pună capăt tutelei „abuzive”

În vârstă de 39 de ani, Britney Spears a fost plasată sub tutela tatălui ei în 2008, după ce au existat semne că ar avea probleme de sănătate mintală. Cu un an înainte, cântăreața a divorțat de Kevin Federline, a pierdut custodia copiilor ei și a fost internată într-un centru de refacere, în urma unei presupuse căderi nervoase.

În 2020, cântăreața a făcut demersuri în instanță pentru a fi scoasă de sub tutela tatălui ei. În luna iunie, ea a depus mărturie în instanță, afirmând că a fost forțată să muncească împotriva voinței ei și că a fost obligată să poarte un dispozitiv contraceptiv. Britney Spears a spus că își dorește să îi fie reduse programările la terapie, doreşte să se poată căsători și să aibă un copil, ceea ce nu se poate în acest moment.

„Merit să am o viaţă, am muncit toată viaţa mea. Merit să am o pauză de doi, trei ani. Această tutelă îmi face mult mai mult rău decât bine”, spunea ea.

Acuzațiile au fost negate de tatăl artistei, în vârstă de 68 de ani, care a afirmat în repetate rânduri că nu se gândește decât la sănătatea fiicei lui. În lupta sa pentru a ieși de sub tutelă, Britney Spears a avut parte de susținerea fanilor ei, care au lansat proteste sub numele „Free Britney” (Eliberați-o pe Britney – n.red.). Mesaje de susținere au venit și din partea altor artiști americani, printre care Christina Aguilera și Justin Timberlake, fost iubit de-al lui Britney Spears.

