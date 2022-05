Chiar înainte de Paște, Aza Gabriela și Dragoș Nedelcu au decis să pună punct poveștii lor de dragoste. Problemele între ei au început în momentul în care fotbalistul a fost împrumutat la Furtuna Dusseldorf. Solista nu l-a însoțit în Germania și a rămas în România pentru a se ocupa de cariera sa în muzică.

„Drumurile noastre erau foarte diferite, era extrem de greu să ne vedem. Am stat cu el în casă doi ani, iar al treilea an a fost foarte greu. El a locuit în Germania, a avut un contract acolo, iar apoi a venit în România și s-a dus în Constanța. Pe la final ne-am mai descurcat noi, dar a fost greu.

Nu e vorba doar de distanță, cât era drumul ăsta diferit. Uneori e greu de înțeles… Nu mi-aș dori să fie în permanență lângă mine, dar să fie acolo și să am susținere. Fotbaliștii trebuie să aibă lângă ei o femeie care să fie acasă, iar eu nu eram, eram plecată cu treabă. Ne-am iubit foarte mult, am ținut extrem de mult unul la altul, dar am simțit amândoi că nu mai merg lucrurile și am ales să luăm această decizie.

Femeia care vrea un fotbalist trebuie să nu facă nimic, doar să stea după el. Să fie acasă când el vine din cantonament, să îl aștepte cu mâncare acasă și să stea lângă el. Eu făceam chestia asta, dar nu am mai putut să o duc. El era un băiat foarte ok și foarte liniștit. Eu eram plecată la concert și el stătea cu gândul dacă am terminat, dacă…. Și eu stăteam să îi dau mesaje că am terminat, că nu știu ce… Chestiile astea… Nu știu dacă te saturi, dar se umple paharul.

Nu m-ar deranja dacă vorbește cu altă fată. Nouă ne-a fost foarte greu în ultimul an, mai ales pentru mine. Relația s-a cam răcit. Poate se întoarce la București, e posibil să se întoarcă la FCSB, dar nu, nu mai vreau să mă împac cu el. Eu știu că mă iubește cu adevărat, mai mult decât sigur mă iubește și acum, dar eu nu mai vreau. Sunt sigură pe mine. Dacă te întorci în trecut…”, a declarat Aza Gabriela la Kanal D, relatează GSP.

Cine este Aza Gabriela

Aza Gabriela este una dintre cele mai apreciate voci din industria muzicală de la noi. Artista s-a născut în Călărași, însă s-a mutat de ceva timp în București, unde se ocupă de cariera sa muzicală. Aza Gabriela a fost semifinalistă la Vocea României în anul 2015, iar de atunci a intrat în atenția publicului. Tânăra artistă a făcut și 5 ani de atletism, însă a renunțat la sport pentru muzică. Fosta iubită a lui Dragoș Nedelcu a muncit de mică pentru a își îndeplini toate dorințele și a ajunge acolo unde și-a propus.



