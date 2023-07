Bănel Nicoliță a dezvăluit detalii neștiute despre relația pe care o are în prezent, însă a oferit și primele declarații despre situația în care a fost surprins. Iată cum a reacționat partenera de viață a fostului fotbalist, după ce a fost văzut cu o domnișoară în club.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

În urmă cu aproximativ trei ani, Bănel Nicoliță și soția sa au decis să meargă pe drumuri separate și au divorțat.

După finalizarea divorțului, cei doi au mai păstrat legătura strict amical de dragul celor două fetițe, pe care le au împreună.

,,Domnișoara cu care am fost surprins este ca sora mea. Ne cunoaștem de 20 de ani. Este prietenă și cu iubita mea, iubită cu care am fost la mare. Nu eram doar eu cu ea și nici apropieri față de ea nu au fost. Am copii acasă și nu este în regulă.

Eu îmi asum orice articol în care sunt declarațiile mele. Nu înțeleg de ce nu s-au informat mai bine, că m-ar fi văzut și cu iubita mea pentru că ea era în club. Ar fi putut (n.r. – paparazzi) să mă surprindă alături de ea”, a spus Bănel Nicoliță pentru fanatik.ro.

Recomandări CORESPONDENȚĂ DIN BELGIA. Reportaj din orașul unic în lume unde, de la exorcizări, s-a ajuns la „adoptarea” oamenilor cu suferințe mintale în familii

,,Pe iubita mea nu a deranjat-o articolul pentru că o știe pe amica mea (n.r. – alături de care a apărut în fotografii). Eu îmi asum orice, până la urmă toți greșim în viață. Sunt cu iubita mea de trei ani. Avem o relație foarte frumoasă, dar ea nu vrea să apară public.

Eu îi păstrez intimitatea dacă ea își dorește. Deci nu este nimic adevărat că aș avea ceva mai mult decât o prietenie cu acea fată. Iubita mea era în club, eu trebuia să mă ocup de toți. Aveam masă la un club și am vrut apoi să mergem la altul”, a mai spus Bănel Nicoliță.

Playtech.ro Faţa nevăzută a lui Kate! Ce i-a făcut lui Meghan, ea a pus la punct tot. Nu s-a putut abţine!

Viva.ro Cine este Adela Constantin, prima soție a lui Florentin Pandele: 'Fosta mea soţie a fost şi va rămâne o doamnă'

PUBLICITATE Cel mai important criteriu în achiziția mâncării, pentru români

FANATIK.RO Admitere liceu 2023, rezultate repartizarea computerizată. Vezi aici la ce liceu ai intrat. Update

Știrileprotv.ro Drama fraților dispăruți în Argeș: Găsiți de oameni care au văzut mesajul RO-ALERT. ”Sunt, pur și simplu, niște copii amărâți. Copii chinuiți”. Povestea celor doi frățiori care nu s-au lăsat unul pe altul

Observatornews.ro David și Radu, frățiorii dispăruți ieri în Argeș, au fost găsiți. Erau deshidratați şi au spus că au fugit de traiul greu de acasă

Orangesport.ro Panduru a văzut un detaliu greşit pe noul echipament al FCSB! "Nu sunt rotiţe zimţate deasupra stemei? Are 20?" | VIDEO

Unica.ro Cum arată Jennie Garth, 'Kelly' din Beverley Hills 90210, la 51 de ani. Actrița este mama a trei fete