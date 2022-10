În urmă cu doi ani, Nicoliță a divorțat în mare secret de mama copiilor. Recunoaște acum că a greșit, însă nu mai are cum să dea timpul înapoi. „Divorțul a venit în urma unei nebunii de-ale mele. Eu am greșit în toate deciziile. Fosta soție a încercat să protejeze copiii, finanțele și pe mine în principal. Pe mine nu putea să mă mai întoarcă nimeni.

Ea mi-a spus că nu e de acord ca eu să plec. Nu, sincer nu a meritat. Regretele sunt foarte mari, dar nu mai contează. Divorțul l-am făcut, banii i-am pierdut, acum trebuie să iau viața de la 0. Așa cum am făcut. Eu m-am născut sărac și pot să iau viața de la început”, a declarat Bănel Nicoliţă la Kanal D.

Totodată, el a anunțat că a trecut peste problemele cu divorțul și că acum are o nouă relație. „Am o prietenă, suntem împreună de ceva timp. Restul, vom vedea ce se va întâmpla!”, a mai spus Bănel.

Ce relație e între Vica Blochina și Bănel Nicoliță?

Vica Blochina și Bănel Nicoliță se cunosc de ani de zile, însă vara aceasta s-au apropiat și mai mult. Ei au fost concurenți la „Splash! Vedete la apă”, emisiunea de la Antena 1, au petrecut o săptămână împreună, iar recent ea a dezvăluit ce relație au.

Între Bănel Nicoliță și Vica Blochina nu există nimic mai mult decât o relație de prietenie frumoasă, a dezvăluit ea pentru cancan.ro. „Ne știam mai de mult, dar ne-am împrietenit așa foarte mult la Splash, ne-am împrietenit cu toată gașca, nu numai cu el, știi. Dacă tot am petrecut o săptămână împreună, am ieșit în oraș și am văzut cât de tare este iubit omul de lume”, a mai spus vedeta. Bănel Nicoliță a participat chiar și la petrecerea de ziua de naștere a Vicăi Blochina, au dansat împreună, s-au distrat până dimineața.

Așadar, Vica Blochina are numai cuvinte de laudă despre Bănel Nicoliță. „Cine nu-l știe pe Bănel Nicoliță, legenda României?! Este un băiat foarte mișto, e un om foarte bun.

Pur și simplu ne-am împrietenit. Pur și simplu eram pe același vibe. Eram pe aceeași caterincă, pe aceleași glume”, a mai dezvăluit Vica Blochina despre relația ei cu Bănel Nicoliță.

