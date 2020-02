De Andreea Romaniuc Archip,

Deși a mai fost căsătorită o dată, Denisa de la Bambi nu a rămas cu sechele și e dispusă să facă marele pas alături de omul de afaceri Mircea Brânzei, cel care-i este iubit deja de câțiva ani.

„Noi suntem foarte bine unul cu celălalt, asta e cel mai important. Facem o echipă bună pe toate planurile: și acasă, și profesional. Da, evident că se va întâmpla și asta (n.r. – căsătoria) la un moment dat, nu știu, poate anul acesta, e probabil să se întâmple anul acesta. Problema este la organizare, asta e cea mai mare problemă, pentru că o nuntă implică timp și noi nu prea avem acest timp, dar o să vedem”, a declarat, pentru Libertatea, Denisa Tănase.

Cântăreața nu ascunde faptul că îi surâde ipostaza de mămică, ideea fiind îmbrățișată și de partenerul ei de viață, Mircea Brânzei: „Da, ne dorim un copil. Doamne ajută să fie la un moment dat pe drum, tocmai pentru că ne dorim. În momentul acesta nu am nici un anunț de făcut”, ne-a mărturist Denisa Tănase, semn că mărirea familiei rămâne doar o chestiune de timp.

Video: Cosmin Nistor/ Foto: Eli Driu

