S-a aflat ce sumă ar încasa Radu Vâlcan pentru un sezon de „Insula Iubirii”, potrivit unor informații vehiculate despre veniturile vedetelor de la Antena 1. Cât durează filmările pentru controversatul show.

Radu Vâlcan prezintă „Insula Iubirii” încă de la debutul emisiunii și a rămas la cârma show-ului de dating de-a lungul tuturor sezoanelor. Potrivit unor informații vehiculate în spațiul public, prezentatorul ar încasa o sumă cu multe zerouri pentru un sezon al emisiunii.

Radu Vâlcan prezintă „Insula Iubirii” încă de la primul sezon

Radu Vâlcan se numără printre prezentatorii cunoscuți de la Antena 1, iar „Insula Iubirii” este proiectul pe care îl prezintă încă de la debut. Show-ul de dating a ajuns în 2026 la sezonul 10 și continuă să pună la încercare relațiile concurenților.

De-a lungul anilor, prezentatorul a rămas în centrul proiectului, însoțindu-i pe concurenți în momentele importante ale experienței din Thailanda.

Ce sumă ar încasa Radu Vâlcan pentru un sezon

Potrivit unor informații vehiculate despre veniturile vedetelor de la Antena 1, Radu Vâlcan ar primi între 10.000 și 15.000 de euro pentru un sezon de „Insula Iubirii”, scrie cancan.ro. Suma nu este confirmată oficial de postul de televiziune sau de prezentator.

Cât durează filmările pentru „Insula Iubirii”

Filmările pentru „Insula Iubirii” ar dura aproximativ trei săptămâni. În această perioadă, Radu Vâlcan este prezent în Thailanda și participă la momentele importante ale emisiunii.

Prin raportare la durata filmărilor și suma vehiculată pentru un sezon, venitul prezentatorului ar ajunge, teoretic, la câteva mii de euro pentru fiecare săptămână de filmare. Calculul este însă unul orientativ și nu reprezintă un salariu săptămânal confirmat.

„Insula Iubirii”, la sezonul 10

În 2026, „Insula Iubirii” a ajuns la sezonul cu numărul 10. Formatul urmărește cinci cupluri care acceptă să își testeze relațiile în Thailanda, separat, alături de ispitele pregătite pentru fiecare dintre ei.

Prima ediție săptămânală a emisiunii începe vinerea, la ora 20:30. Cea de-a doua ediție este programată sâmbăta, de la ora 20:00. Astfel, cei care vor să urmărească toate episoadele sezonului 10 trebuie să își rezerve serile de vineri și sâmbătă pentru „Insula Iubirii”.