O echipă specializată de pirotehniști (EOD) din cadrul Forțelor Navale Române a intervenit joi dimineață, 10 septembrie 2026, pe plaja din zona Capu Midia, județul Constanța, pentru verificarea și neutralizarea unor resturi provenite de la o dronă aeriană. În urma inspecției tehnice de specialitate efectuate la fața locului, militarii au stabilit că fragmentele aparatului de zbor nu aveau încărcătură explozivă activă.

Prezența elementelor de dronă pe țărmul Mării Negre, pe plaja din zona Capu Midia, din Constanța, a fost semnalată autorităților miercuri seară, 9 septembrie, în jurul orei 20:00, conform unui comunicat al Ministerului Apărării Naționale (MApN).

Comandamentul militar a decis izolarea perimetrului pe parcursul nopții și a amânat intervenția pentru joi dimineață din cauza lăsării întunericului.

Militarii din echipa EOD s-au deplasat pe plajă la primele ore ale dimineții de joi pentru a efectua cercetarea amănunțită. Pirotehniștii au analizat componentele metalice răsfirate pe nisip, au confirmat lipsa vreunui pericol exploziv și au executat procedurile standard de neutralizare și ridicare a materialelor pentru analiză.

„Joi, 10 septembrie, o echipă EOD din cadrul Forțelor Navale Române s-a deplasat în zona plajei de la Capu Midia pentru verificarea unor resturi de dronă aeriană. În urma verificărilor, echipa EOD a confirmat că fragmentele nu aveau încărcătură explozivă. Acestea au fost neutralizate la fața locului, în jurul orei 9.30.”, a mai anunțat MApN.