„Am fost mai absentă, așa e bine să faci câteodată! Am stat acasă cu familia, e foarte frumos să ai familie, copil, e cea mai sinceră iubire cea din partea unui copil dar este și greu atunci când ești mai mic de vârstă ca și mine… Aici trebuie să lucrez cu mine că nu am răbdare.

La răbdare trebuie să mai lucrez. Am început să stau cu cel mic din nevoie, pentru că nu mai am bonă, și o să-mi caut o bonă, dar m-am acomodat cât de cât! Nu am răbdarea aia 100%! Nu am răbdare să mă joc cu el atât de mult cât vrea el! Sau să stau cu el atât de mult!”, a declarat Betty Salam în interviul pentru Exclusiv VIP, citat de Click.

„Chiar dacă are cel mic are 3 ani e foarte devreme acum să mă gândesc la un al doilea copil pentru că eu vreau să mă focusez pe cariera mea. Am stat foarte mult acasă și nu am făcut nimic, adică am mers la studio! Acum vreau să muncesc, să fac ceva!”, a mai spus Betty.

„Voiam să îmi măresc o parte a corpului, fesele”

„În pandemie am arătat cel mai bine! Fix atunci când a început pandemia mergeam la sală încontinuu, aproape în fiecare zi. Și aveam pătrățele, ca niciodată în viața mea. Și am avut niște pitici pe creier. Am vrut să mi fac o intervenție pentru care trebuie să ai multă grăsime. Eu nu aveam deloc… Nu știu dacă am renunțat la idee, acum nu îmi vine nici să mai dau înapoi pentru că m-am îngrășat.

Nu m-am mai dus să-mi fac intervenția pentru că doctorul la care trebuia să merg nu este din România și din cauza pandemiei s-au decalat toate programările și m-a pus pe mine mult mai târziu iar eu nu m-am mai dus! Nu am fost hotărâtă ce vreau! Voiam să îmi măresc o parte a corpului, fesele!

Eu când slăbesc, mă simt cel mai bine la 49-50 de kilograme, 52, hai, și nu am deloc forme, oricâtă sală aș face! Dacă o să-mi fac intervenția, nu știu dacă o să vreau să mai slăbesc, pentru că te modelezi. Acum nu m-am mai axat pe mâncat, vroiam să mă îngraș, că așa fac intervenția.

Acum cred că am 60-61 de kilograme, e foarte mult pentru mine, e enorm! Mi-aș dori să mai îmi fac sânii pentru că am devenit mamă iar atunci când devii mamă, corpul tău se schimbă foarte mult. Nu este un moft, este o necesitate. Eu nu exagerez niciodată atunci când vreau să îmi fac o intervenție, nu e genul meu…prefer să fie mai puțin decât mai mult!”, a mai adăugat frumoasa fiica a lui Florin Salam.

