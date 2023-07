„Am intrat pe Instagramul lui, dar am glumit când am spus că am pus stăpânire pe cont. Aș fi vrut să fie un adevăr (n.r să aibă mereu acces la contul soțului). Nu am văzut nimic acolo. Caut intenționat, dar nu găsesc nimic. E cu perdea băiatul, știe ce știe”, a spus Betty pentru Fanatik.

Cântăreața de 22 de ani este de părere că sinceritatea și asumarea reprezintă cheia unei relații sănătoase.

„Orice s-ar întâmpla în viață, nimeni nu îți garantează nimic. Sunt oameni care se despart și după 40 de ani de căsnicie. Vreau să ne menținem încrederea, sinceritatea. Nu vreau să ajungem să ne ascundem unul de celălalt, să avem măști pentru că se distruge relația. El mă înțelege pe mine, eu îl înțeleg pe el. De asta suntem și acum împreună”, a mai spus artista.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

„Este gelos el, și eu sunt un pic geloasă. Sunt geloasă într-o oarecare măsură, până la urmă dacă nu există gelozie, nu există iubire. Totuși, ce este prea mult strică. Eu fiind mult mai tânără decât el, eu am 22 de ani și el 34, nu aș putea fi ținută în casă.

Nu mai faci muzică, nu mai ieși cu prietenii, nu mai mergi la evenimente. Eu nu aș putea trăi așa și am avut discuția asta cu el. Dacă vrei să ne menținem așa cum suntem acum și să ne menținem relația pentru o viață lungă de acum încolo, hai să păstrăm niște reguli”, a spus fiica lui Florin Salam.

Betty a rămas însărcinată la vârsta de 17 ani, iar Mathias i-a schimbat total viața. Cu toate astea nu regretă niciun moment decizia de a deveni mamă.

„M-am grăbit că am făcut copil de tânără. Nu îmi pare rău pentru că Mathias mă face pe mine să fiu o mamă bună, un om bun, o Betty ambițioasă. De când s-a născut Mathias mi s-a schimbat viața în bine total. Ar trebui să mă mai responsabilizez un pic. Nu îmi place să fiu foarte responsabilă să-l zăpăcesc pe copil. Vreau să aibă libertate, așa cum am avut și eu și să crească așa ca mine.

Vrem să îi dăm o creștere frumoasă lui Mathias. Încercăm să îi dăm o educație bună. Eu nu mă consider cea mai deșteaptă, dar vreau ca el să fi deștept. Vreau să fie descurcăreț în viață și deștept. Vreau să fie un copil exemplu”, a mai spus fiica lui Florin Salam.

