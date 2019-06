Cei doi s-au aflat în tribune la meciul de baschet dintre echipele Toronto Raptors și Golden State Warriors.

Într-o înregistrare video postată pe rețelele de socializare se observă cum artista urmărește meciul alături de soțul ei, însă nu se poate bucura de meci fiindcă o femeie aflată lângă Jay-Z vorbește încontinuu cu artistul.

Beyonce zâmbește la început, după care nu-i mai acordă niciun fel de atenție femeii respective pe care, într-un final, o împinge cu umărul, făcând-o să încheie conversația cu Jay-Z.

Femeia respectivă este Nicole Curran, partenera de viață a proprietarului echipei de baschet Golden State Warriors.

Watch #Beyonce‘s reaction as #NicoleCurran, billionaire wife, of #JoeLacob, leans on her to talk to her husband #Jayz.#ivoryng #ivoryngflick pic.twitter.com/WnESmaqYw8