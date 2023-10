Într-un interviu pentru Ciao, Bianca Drăgușanu a recunoscut pe ce cheltuie zilnic bani. Fosta prezentatoare de la Kanal D dezvăluie că zilnic face cumpărături online, nu pentru că nu ar avea ce să poarte, ci pentru că acest fapt o împlinește.

„Zilnic fac shopping online și astfel investesc în starea mea de bine!”, a declarat Bianca Drăgușanu, care are și o colecție impresionantă de bijuterii cu diamante. Nu le-a primit de la vreun iubit, singură le-a cumpărat.

„Am o întreagă colecție de pantofi, ceea ce nu cred că e neapărat o investiție bună!”

„Frumos ar fi să le primești, pentru că din principiu femeile ar trebui să primească flori și bijuterii, dar, din principiu, pentru că sunt imaginea acestui brand, mi le-am cumpărat singură, de la prietenă mea, care este și patroana acestui magazin. Mi le-am făcut custom made (n.r.: la comandă) și mi le-am cumpărat singură.

Acum nu știu dacă o fi rău sau o fi bine. Acasă am o întreagă colecție de pantofi, ceea ce nu cred că e neapărat o investiție bună! Era mai inteligent să am bijuterii pentru că le poți valorifica oricând. Pantofii și gențile, nu prea”, a completat ea.

Bianca Drăgușanu nu regretă că nu mai are emisiune la TV

Până de curând, Bianca Drăgușanu prezenta emisiunea „Detectorul de minciuni”, la Kanal D2. Vedeta a rămas fără show, dar nu regretă, spune că nu se întreținea din banii obținuți din televiziune. „Ce este pentru totdeauna? Mi se pare normal să vrei să evoluezi, să faci schimbări. În televiziune nimic nu este sigur.

Întotdeauna am spus că e loc de mai bine și am intrat mereu în proiecte care am crezut că mă avantajează. O să vină altceva! Din fericire eu nu depind și nu am depins financiar de această emisiune și m-am bucurat cumva pentru că s-a închis pentru că a început copilul școală și efectiv nu mai am timp”, a mai zis ea pentru Ciao.

Câți bani câștigă Bianca Drăgușanu lunar

Într-un interviu pentru cancan.ro, Bianca Drăgușanu a mărturisit că este mulțumită de veniturile sale. Își întreține singură familia, iar banii îi ajung și pentru cumpărăturile de lux.

„În ultima perioadă, mi se pare că am greșit foarte mult în momentul în care am epatat și am vorbit despre cifre și sume. Pentru că, în momentul când fac asta, îmi scade din energia prin care eu produc. Din afacerile pe care le conduc, am dările plătite la stat, nu am datorii, nu m-am împrumutat în viața mea la nimeni, nu am depins în viața mea de nimeni financiar. Important este că eu îmi ajut familia, îmi întrețin singură și îmi cresc singură copilul. Iar cifrele sunt chestii irelevante.

Luna asta poate să fie mai puțin, luna viitoare mai mult. Peste trei luni iarăși prind un contract bombă, se suplinește ce am cheltuit. Că eu sunt Farfetch-ul, online, tot timpul.” Întrebată dacă lunar câștigă peste 10.000 de euro, Bianca Drăgușanu a răspuns: „Sunt luni când, da, câștig peste 10.000 €”.