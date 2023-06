Prezentă la un eveniment monden, Bianca Drăgușanu a vorbit despre intervențiile estetice pe care le are într-un interviu pentru spectacola.ro. Iubita lui Gabi Bădălău a mărturisit că a făcut foarte multe sacrificii pentru a arăta așa cum își dorește și este de părere că a dat peste medici esteticieni buni.

De-a lungul timpului, Bianca Drăgușanu a fost aspru criticată, însă ea nu a băgat în seamă răutățile la adresa ei. „Înseamnă ambiție, înseamnă perseverență, toleranță. Capacitatea de a gândi peste ceea ce gândesc unii dintre noi. Mă confrunt deseori cu tot felul de probleme, de fapt, nu probleme, că astea sunt chestii imaginare, probleme au alții, poate cu cutremure sau cu chestii de sănătate.

Mă confrunt cu tot felul de știri false în ultima perioadă. Am fost foarte supărată zilele trecute pe o știre neadevărată despre mine. Pusă cu ghilimele: «Bianca Drăgușanu: Eu iubesc femeile naturale care se dau cu cremă de gălbenele». Nu există așa ceva. Cum puteți să scrieți așa ceva despre mine? Eu apreciez femeile, mai ales femeile naturale, pentru că eu am făcut niște sacrificii ca să fiu așa cum îmi doresc.

„M-am tăiat, m-am operat, m-am croșetat, e dureros”

Recomandări Cât ne costă escrocheriile RCA: Statul a plătit 200 de milioane de euro și a achitat 34% din cererile păgubiților City, în 19 luni

M-am tăiat, m-am operat, m-am croșetat, e dureros. Timpul de vindecare e unul dureros. Spre fericirea mea, eu am operațiile reușite, dar puteau să fie nereușite. Și atunci, eu apreciez femeile naturale. Dar au fost niște cuvinte luate dintr-un context, de acum șase ani, dintr-o emisiune, și au fost puse cumva aiurea. M-am simțit lezată că cineva ar putea să creadă despre mine că eu am în vocabular cuvântul «urăsc». Eu sunt un om mult prea deștept ca să urăsc pe cineva sau ca să folosesc acest cuvânt. Nu există în vocabularul meu acest cuvânt”, a declarat Bianca Drăgușanu pentru sursa mai sus-menționată.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 13

„Eu n-am avut norocul Antoniei, de exemplu, care e naturală, de la Dumnezeu”

Mai mult, fosta soție a lui Victor Slav consideră că Antonia este o norocoasă, pentru că nu a avut nevoie de intervențiie estetice pentru a arăta bine. „Eu n-am avut norocul Antoniei, de exemplu, care e naturală, de la Dumnezeu, are năsucul perfect, ochișorii. Eu m-am operat. Sunt niște sacrificii, am avut noroc de doctori buni. Acum sunt cum vreau eu. Înainte nu eram cum îmi doream. Despre asta vorbesc, eu apreciez femeile naturale și tot respectul din partea mea. Eu sunt un om foarte asumat și dacă eu consider că îmi stă bine cu ceva, am să insist pe acel lucru.”

Recomandări Iohannis a anunțat oficial că îl desemnează premier pe președintele PSD, Marcel Ciolacu, „să continue munca serioasă, eficientă și eficace”

Cum se menține Bianca Drăgușanu la 41 de ani

În vârstă de 41 de ani, prezentatoarea de la Kanal D2 a dezvăluit într-un interviu pentru unica.ro că-și menține silueta cu ajutorul unei diete echilibrate, la sfatul medicului, dar face și foarte mult sport.

Pe lângă mișcare, ea are grijă să aibă o alimentație foarte sănătoasă. „Fac sport de 20 de ani, dar în ultima perioadă am început să studiez sportul. Îmi doresc să fac o transformare vizibilă asupra corpului meu. Sunt foarte documentată. Și în nutriție.

Bianca Drăgușanu: „Degeaba faci sport dacă mănânci pizza”

Mă mențin cu ajutorul echilibrului. Degeaba faci sport dacă mănânci pizza. Se spune că ești ce mănânci. Nu sportul te face să fii armonios, ci alimentația. Ea e 80%, iar sportul e 20%. Dacă mănânci corect și faci puțin sport, să ai puțin tonus, o viață sănătoasă, poți să arăți perfect. Oricum, noi, oamenii, suntem diferiți. Și atunci când găsim un echilibru, ne menținem”, a spus ea.

Playtech.ro Cine este românca de care Regele Charles a fost fascinat. Datorită ei s-a îndrăgostit de România

Viva.ro Ce au pățit doi turiști americani, când au ajuns în Centrul Vechi din București: 'Cu siguranță în România...'

Libertateapentrufemei.ro Lavinia Petrea, imagine rară cu soțul procuror: «Tânăr și frumos». Poze unice de la nunta lor

FANATIK.RO De ce e bine să pui un cățel de usturoi în ghiveciul plantelor. Trucul e folosit de cei mai experimentați grădinari

Știrileprotv.ro Vlad Obu, săltat de polițiști după ce a încercat să-i copieze pe frații Tate. Ce tatuaje li se făceau femeilor racolate

Observatornews.ro Fabrică unică în România, inaugurată după o investiţie de 14 milioane de euro. Vor fi zeci de locuri de muncă

Orangesport.ro Controversă! Jucătoarele din naţionala Suediei, obligate să-şi arate organele genitale pentru a dovedi că sunt femei. Dezvăluirea, făcută de fosta fotbalistă Nilla Fischer

Unica.ro Prima declarație a Monicăi Bîrlădeanu despre relația cu Valeriu Gheorghiță. Au fost fotografiați împreună, în jacuzzi, în Bulgaria