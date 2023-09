În urmă cu câteva zile, într-un interviu pentru Playtech, Bianca Drăgușanu a declarat că ea nu ar putea sta nici de vorbă cu un bărbat care câștigă mai puțin decât ea. „Nu aș alege pe niciunul, de ce să stau cu un sărac? Ca să îl țin eu?

Dacă e sărac înseamnă că nu are capacitatea pe care mi-o doresc eu de la un bărbat. Un bărbat sărac e un bărbat prost. Dacă nu ai mai mult decât am eu, nu am ce să discut cu tine”, a spus ea. Declarațiile acestea au ajuns și la cântărețul Randi, care, într-o postare pe Instastory, a reacționat:

„«Un bărbat sărac e un bărbat prost» Bianca Drăgușanu. Vomit!”, a scris Randi în mediul online.

Reacția Biancăi Drăgușanu, după declarația lui Randi

Pentru spynews.ro, Bianca Drăgușanu a răbufnit: „Se trezi iapa lu Zoro că vomită 🤣 Dar de ce? Se crede deștept, prost sau bărbat? Sau din ce cauză vomită? De prostie sau de sărăcie?

Spre surprinderea mea mă așteptam să fie mai deștept pentru că altfel nu avea cum să facă afirmații care să aibă legătură cu deșteptăciunea. N-ai cum să fii deștept când te trezești vorbind”, a spus Bianca Drăgușanu, care nu are nimic personal cu Randi.

Ea nu s-a oprit aici, a mai făcut câteva afirmații ironice. „Eu nu știu niciun prost care a făcut istorie, care a schimbat lumea, nu contează dacă a fost bogat sau sărac. Poate s-a trezit unul azi care ar putea să o facă. Prostia face gălăgie și bărbăția tace și face, nu se vomită pe Instagram.

Cred că nu va lua personal «disputa»” pentru că sunt sigură că pare că e pe cale să schimbe lumea. Mai ales că e supi azi și îl doare burtica și are grețuri”, a încheiat Bianca Drăgușanu.

„Eu de multe ori fac afirmații de care sunt conștientă că vor deveni virale”

În același interviu pentru Playtech, Bianca Drăgușanu a continuat cu declarațiile neașteptate: „Eu vin cu o viață bună la pachet. Eu îmi ofer mie tot ce îmi doresc, asta este evident. Dacă aleg un bărbat, nu am cum să aleg un bărbat mai sărac decât mine.

Știi, eu de multe ori fac afirmații de care sunt conștientă că vor deveni virale. Nu trebuia să mă exprim neapărat așa. Mă oprește lumea în trafic și zice «Bianca, am Skoda, e vreo problemă?», zic «Nu, frate, stai liniștit». Adică eu nu am o problemă cu mașina, puteam să zic Trabant, că e același lucru…

Nu aș putea sta de vorbă cu un om mai puțin potent financiar decât mine. Ce aș putea eu să învăț de la el, repet, cheltuim banii mei împreună? Eu am un copil, trebuie să îmi cresc copilul. Ce aș putea face cu unul care nu are bani?”, a mai spus ea.

