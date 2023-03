Bianca Drăgușanu va avea din nou emisiune la TV. Trece din online pe micul ecran: „Ne revedem din 8 aprilie”

„Detectorul de miciuni”, emisiunea prezentată de Bianca Draguşanu până acum pe canalul de Youtube „theXclusive”, va fi difuzată în fiecare sâmbătă seară, de la 22:00, pe postul de televiziune Kanal D2, care se lansează pe 2 aprilie.

Ea va avea invitaţi din industria de entertainment şi cei mai cunoscuţi influenceri. „Succesul din online se va regăsi pe micul ecran, la Kanal D2! Ne revedem din 8 aprilie, în fiecare sâmbătă, de la ora 22:00, cu o nouă ediție “Detectorul de minciuni”. La Kanal D2!”, e anunțul oficial făcut pe rețelele de socializare de Bianca Drăgușanu.

„Ne vedem la Kanal D2”, a mai transmis ea pe Instagram, unde are peste un milion de urmăritori. La Kanal D, în urmă cu mai mulți ani, Bianca Drăgușanu a prezentat emisiunea „Te vreau lângă mine”, ea i-a luat locul Gabrielei Cristea când aceasta a născut.

Și Alexandra Ungureanu trece cu emisiunea din online pe TV

La Kanal D2, în fiecare vineri seară, de la 22:00, va fi difuzată emisiunea „Duet cu Alexandra”, o combinaţie de interviuri, dezvăluiri inedite şi muzică live, oferite de Alexandra Ungureanu şi invitaţii săi. Până acum, emisiunea era difuzată tot pe canalul de Youtube „theXclusive”.

Din ce face bani Bianca Drăgușanu

Întrebată despre veniturile sale în emisiunea lui Cătălin Măruță, Bianca Drăgușanu a menționat că își permite orice. Muncește zi de zi și se întreține singură. A dezvăluit chiar că a avut un contract de imagine cu un studio de videochat care i-a adus peste 100.000 de euro. „Eu sunt un exemplu de femeie puternică pentru mine și pentru copilul meu. Nu câștig bani pentru că sunt frumoasă, câștig bani pentru că sunt deșteaptă.

Îmi permit absolut orice, să merg absolut oriunde. Da, am semnat un contract cu un videochat. Le-am dat o poză să o folosească. Nu am făcut nimic, mi-am vândut imaginea. Nu încurajez pe nimeni să facă nimic, decât ceea ce simte și ceea ce îi place”, a povestit ea la PRO TV acum mai bine de un an.

Referitor la banii pe care îi câștigă, Bianca Drăgușanu a dat de înțeles că încasează sume fabuloase. Are propria afacere cu rochii elegante și de mireasă, încă una cu blănuri, alta cu costume de fitness, dar și multe contracte de imagine cu o casă de bijuterii, cu un magazin de extensii, dar și cu o casă de pariuri.

Bianca Drăgușanu are și apartament în Dubai

De curând, ea și-a achiziționat și un apartament un Dubai. S-a zvonit că iubitul ei, Gabi Bădălău, i l-a făcut cadou, însă ea a negat. „Nu există așa ceva! El (n.r. – Gabi Bădălău) a aflat din ziar și din presă, chiar ieri, când eu am făcut această afirmație. Toate bunurile pe care le am eu până în momentul de față, mașină, apartamentul din București și apartamentul din Dubai, sunt pe numele meu și sunt cumpărate de mine. Nu sunt cumpărate în rate, eu nu am cumpărat nimic în rate, niciodată în viața mea, până acum.

Nu am rate la nimic, îmi aparțin în totalitate, sunt unic proprietar și nu există varianta ca cineva să-mi fi cumpărat ceva vreodată și să-mi plătească mie rate vreodată. Nu, pentru că sunt prea șmecheră și îmi permit și n-am muncit degeaba toți anii aceștia. Mă bucur că m-ați sunat să lămurim, pentru că nu este deloc plăcut să-și atribuie niște funcții anumite persoane care nu au legătură cu proprietățile mele. Eu am fost surprinsă cu Mircea Brânzei atunci când am semnat contractul”, a declarat în aprilie 2022 Bianca Drăgușanu la Antena Stars.

