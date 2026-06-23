Deși decizia reprezintă un reproș politic la adresa președintelui Donald Trump, măsura nu are putere de lege, iar reglementările Congresului fac ca liderul republican să nu fie nevoit nici măcar să își exercite dreptul de veto.

Războiul cu Iranul a costat doar Pentagonul 40 de miliarde de dolari

Războiul din Iran a costat Departamentul Apărării de la Washington aproximativ 40 de miliarde de dolari, conform datelor preliminare dintr-o analiză realizată de Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale (CSIS), relatează CNN.

Suma astronomică calculată de experții CSIS include costurile munițiilor utilizate, echipamentele militare distruse în teatrele de operațiuni și daunele structurale aduse bazelor americane. Cu toate acestea, impactul total este mult mai mare.

Mark Cancian, consilier senior în cadrul CSIS, a explicat pentru CNN că această cifră de 40 de miliarde de dolari nu include costurile operaționale de zi cu zi.

Acestea din urmă fuseseră deja integrate în bugetul mamut al Departamentului Apărării pentru anul fiscal 2026, o sumă record care a depășit pragul istoric de un trilion de dolari.

Pe lângă cheltuielile suportate direct de armată, conflictul a pus presiune și pe alte bugete guvernamentale.

Agenții esențiale precum Securitatea Internă (Homeland Security) și Departamentul pentru Afacerile Veteranilor au înregistrat costuri suplimentare cumulate de un miliard de dolari din cauza dinamicilor generate de război.

Prima rundă de negocieri SUA-Iran din Elveția s-a încheiat cu „progrese încurajatoare”

Delegațiile Statelor Unite și Iranului au convenit, în urma primei runde de negocieri desfășurate în Elveția, asupra unei foi de parcurs care prevede încheierea unui acord final în termen de 60 de zile. Mediatorii din Pakistan și Qatar au anunțat, de asemenea, stabilirea unei „linii de comunicare” între părți pentru a securiza tranzitul în Strâmtoarea Ormuz, relatează AFP.

Înțelegerea include, de asemenea, ridicarea blocadei militare americane asupra transporturilor maritime către și dinspre porturile iraniene, un plan de reconstrucție pentru Iran estimat la 300 de miliarde de dolari și eliminarea tuturor sancțiunilor americane impuse Teheranului. Cu toate acestea, dosarul programului nuclear iranian, principalul motiv invocat de Washington pentru conflict, rămâne unul dintre cele mai dificile puncte de negociere.

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