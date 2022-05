Emoții mari au fost aseară la „Survivor România” 2022. Toți cei patru concurenți, în afară de Alex Delea, care a câștigat imunitatea, au fost nominalizați pentru eliminare. Cel care a primit cele mai puține voturi din partea telespectatorilor emisiunii a fost Blaze.

Daniel Pavel a fost cel care a făcut anunțul. Prezentatorul a avut și un mesaj pentru concurent. „Ești român în spirit”. „Faptul că nu ți-ai serbat niciodată ziua de naștere, asta înseamnă o reîntoarcere la Blaze cel puternic. Blaze… ai adus colane. Ai adus totem. Ai făcut tot ce ai putut”, i-a mai spus acesta.

Blaze a fost șocat după marele anunț. Preț de câteva secunde nu a avut o reacție. Ulterior, el a făcut câteva declarații la PRO TV. „Pentru mine a însemnat sacrificiu, răbdare și caracter acest concurs. Dacă nu ai caracter, atunci nu ai cum să fii un supraviețuitor adevărat. Sunt foarte mândru de parcursul meu.

La început am avut multe tensiuni cu Ionuț, dar pe parcurs am fost tot mai aproape de Ionuț. Când am avut cearta cu Nede, am zis că sper să câștige Survivor Oana sau Ionuț. Chiar am suferit mult aici. Am făcut 27 de ani aici, în junglă”, a declarat Blaze după eliminare.

El a mai adăugat că speră ca „Survivor România” 2022 să fie câștigat de Ionuț Popa, concurentul cu care a avut anumite conflicte.

Cine e Blaze de la „Survivor România” 2022

Blaze, care a făcut prima oară parte din echipa Războinicilor de la „Survivor”, s-a născut în Nigeria, în orașul Portharcourt, și provine dintr-o familie numeroasă. Copilăria lui nu a fost tocmai una ușoară, iar asta l-a făcut să vină la noi în țară, în 2015.

El a ajuns în România cu o bursă de studii la Universitatea Maritimă din Constanța, fiind dornic să învețe. Mai apoi, acesta s-a mutat în Capitală, pentru a urma și masterul.

„Am 26 de ani și sunt din Nigeria, am venit în România în 2015, am avut o bursă de studii. Am studiat la Constanța, la Marină. Am decis să mă mut în București să fac masterul la Universitate, la Administrarea afacerilor. Am încercat să fac ceva diferit, după patru ani de inginerie, am vrut să fac ceva diferit. Am început să fac vlog. A fost greu, mai ales când aveam examen mâine, dar eu trebuia să postez ceva pe YouTube sau social media”, a povestit GP Blaze de la „Survivor România” 2022, în urmă cu ceva timp, potrivit VIVA!

