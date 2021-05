Bogdan Urucu a ajuns în România, după eliminarea de la „Survivor”. Primele declarații din aeroport

„Când ești în competiție, totul este diferit față de televizor. Mă bucur că am ajuns acasă și că mi-am revăzut familia și prietenii.

Pentru mine a fost exact cât a trebuit. Așa a fost să fie. Am apucat ăa mă acomodez atât de bine încât atunci când am ieșit din concurs și am ajuns la hotel, primele două seri nu am putut să dorm în pat. N-am dormit nici pe jos, dar n-am putut să dorm efectiv.

Totul, totul e diferit. Din punct de vedere sportiv, din punct de vedere al îndemânării, e altceva acolo.

Da, este greu. Nu este imposibil. Colegii mei erau acolo de patru luni jumătate, cu siguranță dacă mai stăteam și eu o lună doua acolo, altfel era. Te obisnuiești cu tot”, a mărturisit pentru WoWbiz Bogdan Urucu.

„(…) Mi-ar plăcea dacă ar ieși câștigător unul dintre băieți, Marius sau Andrei, pentru că am rezonat foarte mult cu ei. De la Faimoși, nu țtiu ce să zic.

Nu am niciun preferat, m-am înțeles bine și cu ei, dar îmi doresc să câștige cineva de la Războinici”, a mai spus Bogdan Urucu, imediat după ce a ajuns în România.

