Un bărbat de 38 de ani din județul Cluj a fost arestat preventiv după ce a comis o serie de spargeri într-un timp record, reușind să strângă peste 100.000 de euro.

În doar câteva zile, suspectul a dat șapte lovituri succesive, vizând locuințe situate în cartiere rezidențiale din municipiul Cluj-Napoca şi din localitatea Feleacu, potrivit News.ro.

Modul de operare al bărbatului denotă o pregătire atentă a fiecărui atac. Potrivit anchetatorilor, acesta acționa doar noaptea, își acoperea fața pentru a nu putea fi identificat ușor pe camerele de supraveghere și studia din timp punctele vulnerabile ale clădirilor vizate. Acesta sustrăgea cu precădere bani, bijuterii, dar și alte obiecte de valoare.

Valul de reclamații primite de polițiști într-un interval atât de scurt a mobilizat efective importante din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Cluj. În urma analizării probelor ridicate de la fața locului și a imaginilor surprinse de sistemele de monitorizare din zonele afectate, oamenii legii au reușit să refacă traseul infracțional al bărbatului și să îl prindă.

Conform Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca, „în sarcina inculpatului s-a reţinut că, în intervalul 08.09.2026 – 11.09.2026, purtând pe faţă un articol vestimentar menit să îi ascundă fizionomia şi acţionând în baza unei rezoluţii infracţionale unice, a comis 7 acte materiale”.

Procurorii au stabilit că, într-un interval temporal restrâns şi după un mod de operare asemănător, prin escaladarea pe timp de noapte a gardurilor împrejmuitoare şi forţarea căilor de acces, suspectul a spart mai multe case, provocând un prejudiciu material reclamat în cuantum de peste 100.000 de euro.

În urma activităților de cercetare și a descinderilor efectuate, polițiștii au reușit să îl rețină pe suspect.

Bărbatul a fost prezentat în fața judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Cluj-Napoca. Instanța a admis propunerea procurorilor și a emis pe numele acestuia un mandat de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.

La formularea propunerii, procurorul de caz a avut în vedere „gravitatea faptelor imputate, caracterul repetat al activităţii infracţionale, modul de operare folosit, care relevă specializare infracţională, precum şi valoarea semnificativă a prejudiciului cauzat persoanelor vătămate, în cuantum total de peste 100.000 de euro”.