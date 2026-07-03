Afacerea pe care Brigitte Pastramă o deschide în India din toamnă: „Sper să fie un succes”

Potrivit celor spuse de către soția lui Florin Pastramă, Brigitte are de gând să își deschidă o fabrică în India, pentru a realiza acolo o colecție de haine din mătase și in.

„M-am întors în urmă cu patru zile din Dubai. De fapt, am fost în India, unde eu vreau foarte mult să deschid o fabrică. Vreau să am unde să fac, din toamnă, seria, alături de colaboratorii mei, pe lângă prezentările pe care le avem… De exemplu, în iulie am evenimente la Roma, la Berlin, apoi în luna septembrie vom avea la Milano, pe 3 octombrie la Paris. Mai mergem în Qatar, la Doha, Dubai și Tokyo. Pe lângă asta, în septembrie, cu ajutorul lui Dumnezeu, vom deschide o fabrică în India, lângă New Delhi, și vom face colecția în serie, doar din mătase și din in. Vreau să fie din materiale naturale, o colecție accesibilă, pentru toată lumea. Sper să fie un succes, așa cum au fost și celelalte două colecții pe care le prezint în momentul de față.

Pregătesc o surpriză și lucrez cu un colaborator de acolo pe partea de broderie. Pe lângă aceasta, am găsit o oportunitate de a deschide o fabrică. Suntem și susținuți pentru a investi acolo, iar mâna de lucru este foarte ieftină. Sunt facilități între România și India, iar mătasea și inul le produc acolo. Și am spus că le voi coase acolo, pentru că îmi este la îndemână”, a spus Brigitte Pastramă pentru Viva.

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Vedeta a precizat însă că a avut și unele probleme de sănătate și că data viitoare când va mai merge în India își va face un vaccin.

„Am avut și niște peripeții, pentru că la întoarcere m-am îmbolnăvit. Am avut mai multe probleme. Marțea trecută trebuia să vin în România și mi-am anulat zborul, pentru că am avut probleme cu stomacul. Nu m-am vaccinat. Am zic că, dacă merg doar câteva zile, nu o să mi se întâmple nimic. Dar de la apa cu care m-am spălat pe dinți am făcut niște probleme intestinale care s-au terminat cu bine, în final. Dar a fost cu mare sperietură!

Nu mi-am făcut vaccinul și în patru zile mi-a fost foarte rău. Am avut probleme cu stomacul și cu intestinele din cauza apei. Eu am stat la un hotel bun, dar nu știu ce s-a întâmplat… Trebuie să fii pregătit, dar eu am o imunitate scăzută. Data viitoate, la finalul lunii august, când mă voi întoarce acolo, pentru a începe proiectele cu seria, o să fac și vaccinul”, a încheiat soția lui Florin Pastramă interviul pentru sursa citată.

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