Întrebat ce părere are despre prestația președintelui Nicușor Dan, care a desemnat două nume de premier care nu au mai preluat funcția, Eugen Tomac și Adrian Veștea, Kelemen Hunor a spus că el nu ar fi optat pentru aceste variante. Totuși, președintele UDMR a menționat că nu vrea să îl critice pe șeful statului, pentru că „trebuie să avem o instituție care stă în picioare și asta e președinția”.

„Eu aș fi făcut altceva și asta știe și președintele, știu și colegii mei. Eu aș fi făcut altceva. Nu vreau să-l critic în acest moment, că sunt destui care critică… Și, până la urmă, Guvernul e varză, Parlamentul e varză, totuși trebuie să avem o instituție care stă în picioare și asta e președinția în acest moment, cu președintele Dan”, a afirmat Kelemen Hunor în interviu.

„Am eu nemulțumirele mele, el știe acest lucru, nu vreau să-l critic mai mult public, fiindcă trebuie să avem măcar o instituție care stă cât de cât… Acum, eu nu vorbesc de celelalte instituții ale statului, eu vorbesc de instituțiile politice, de cei care au fost aleși, care au o responsabilitate directă față de cetățean”, a adăugat el.

Kelemen Hunor a continuat: „Nu aș fi început cu Tomac. Și nu e vorba de Eugen Tomac, de persoana lui Eugen Tomac… Deci, eu nu aș fi început cu un guvern tehnocrat. Guvernul tehnocrat ar fi trebuit să fie ultima soluție. Haideți să rămânem la această constatare. Că eu aș fi început cu altceva și dacă nu ar fi mers, atunci ultima soluție ar fi trebuit să fie guvernul tehnocrat, nu prima soluție”.

Președintele UDMR a explicat apoi că liderul PNL, Ilie Bolojan, s-a opus variantei Adrian Veștea, pe atunci prim-vicepreședinte al partidului, deoarece nici el, nici ceilalți membri ai conducerii PNL nu au fost informați de Nicușor Dan sau de Veștea despre această mutare.

„Dacă președintele Partidului Național Liberal ar fi spus că este de acord cu această propunere, atunci poate că lucrurile ar fi stat ușor diferit. Dar toată lumea a fost surprinsă și toată lumea a considerat, și percepția este importantă, nu știu dacă realitatea e așa sau nu, că au încercat să intervină în viața internă a unui partid politic. Și asta a fost problema din punctul meu de vedere pe care nimeni nu a reușit să o depășească”, a subliniat Kelemen Hunor.

„Ce înțeleg este că Nicușor Dan n-a vrut să împingă prin decizii prezidențiale sau prin atitudinea prezidențială PSD-ul spre AUR. Asta am înțeles eu. Eu nu cred că Nicușor Dan este PSD-ist, cum nu cred că este PNL-ist. Nicușor Dan e Nicușor Dan”, a conchis președintele UDMR.

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