Citește Horoscop săptămânal Balanță. Previziuni pentru perioada 4 – 10 iulie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Balanță.

Horoscop săptămânal Balanță – 4 – 10 iulie 2026

Pe 4 iulie, dimineața, relațiile personale se vor deteriora fie în sectorul celor referitoare la prietenie, fie în sectorul celor bazate pe emoție, atracție, dragoste, pe fondul activării opoziției Jupiter/Pluton, pe axa Leu/Vărsător, care ridică chestiuni de morală, de educație, de principii, de integritate de-o parte sau de alta a acestor relații, obligând ambele părți să analizeze și să ia măsurile pe care le consideră de cuviință, în confruntarea cu interesele și principiile lor care, deja, se află în conflict cu principiile celor de care erau legați prin simpatie și comunitate de idei sau de scopuri (altele decât afacerile).

Între 4 iulie, după ora 09:30′, și după-amiaza zilei de 6 iulie, relații de muncă normale; sănătate în parametrii optimi.

Între 6 iulie, după ora 18:07′, și 8 iulie, noaptea, târziu, posibile situații care nu le vor face plăcere Balanțelor pentru că, asupra lor, s-ar putea exercita presiuni, constrângeri (între soți, asociați, parteneri de orice fel) care vor pune în evidență latura excesivă sau abuzivă exercitată de una dintre părți asupra celeilalte care va alimenta, mai târziu, un inevitabil conflict.

Din 8 iulie, Neptun va intra în mișcare aparent retrogradă și, până pe 12 decembrie 2026, când va reveni la mersul direct, va reedita secvențele de viață, gândurile sau nevoia de materializare a proiectelor rămase în așteptare din perioada 16 martie – 8 iulie 2026, subliniind fie deficiențele proiectului la care nativii s-au angajat, fie elementele care cu greu pot fi împăcate sau ignorate.

Între 8 iulie, după ora 23:31′, și 10 iulie, moment prielnic pentru analize privitoare la bani și bunuri. Pe 9 iulie, planeta Venus va intra în zodia Fecioarei și, până pe 6 august, le va oferi nativilor protecție în sectorul bolilor lungi și cronice și șansă la informații speciale (secrete, discrete) care ar putea ajunge la ei fiindu-le de un real folos.

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