Citește Horoscop săptămânal Scorpion. Previziuni pentru perioada 4 – 10 iulie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Scorpion.

Horoscop săptămânal Scorpion – 4 – 10 iulie 2026

Pe 4 iulie, dimineața, relație agitată în familie sau în activitatea socio-profesională, în funcție de vârsta și statutul fiecărui nativ, care va continua până pe 9 iulie. Posibile conflicte pe teme patrimoniale cu o rudă (părinte).

O autoritate (persoană sau instituție) ar putea interveni în mersul treburilor de serviciu sau la nivelul deciziilor luate de către unii nativi care implică bunul mers al treburilor într-un domeniu profesional. Între 4 iulie, după ora 09:30′, și după-amiaza zilei de 6 iulie, relațiile personale vor evolua banal.

Între 6 iulie, după ora 18:07′, și 8 iulie, noaptea, târziu, posibile măsuri organizatorice la locul de muncă sau sarcini profesionale încredințate unui nativ care se va simți lezat de ipostaza în care va fi pus ori care, din varii motive (experiență, demnitate, opinie personală), va respinge respectiva sarcina și va formula explicit contra-argumente.

De reținut că, în ziua de 8 iulie, Neptun, plasat în tranzit prin această casă a VI-a a muncii, va intra în mișcare aparent retrogradă și, până pe 12 decembrie 2026, când va reveni la mersul direct, va reedita secvențele de viață, gândurile sau nevoia de materializare a proiectelor rămase în așteptare din perioada 16 martie – 8 iulie 2026; în această perioadă, multe dintre intențiile nativilor privitoare la schimbarea unui loc de muncă se vor bloca ori ei înșiși vor amâna să ia o decizie fiind influențați de mulțimea factorilor care vor intra în joc în acest sector de viață și activitate.

Între 8 iulie, după ora 23:31′, și 10 iulie, relațiile parteneriale vor fi stabile sau puțin semnificative în evoluția lor. Pe 9 iulie, planeta Venus va intra în zodia Fecioarei și, până pe 6 august, va oferi protecție și șansă în contextul relațiilor de prietenie astfel că, nativii s-ar putea bucura de sprijinul cuiva care se poartă onest și generos cu ei, ajutându-i sau susținându-le un demers.

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