Citește Horoscop săptămânal Leu. Previziuni pentru perioada 4 – 10 iulie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Leu.

Horoscop săptămânal Leu – 4 – 10 iulie 2026

În prima parte a zilei de 4 iulie, risc, una sau mai multe chestiuni parteneriale se vor activa, în chip alarmant, sonor, imperativ sau urgent, pe fondul opoziției Jupiter/Pluton, pe axa Vărsător/Leu, care a mai funcționat în septembrie 1789 și, apoi, din iulie 1790, ceea ce presupune o experiență pentru care nici astrologii nu au criterii de comparație, dacă luăm în calcul schimbările produse în societate în ultimii 237 de ani.

O experiență inedită, de care Leii trebuie să țină cont, dacă nu vor dori să arunce în aer toate legăturile parteneriale, indiferent de miză, de context sau de risc asumat. Între 4 iulie, după ora 09:30′, și după-amiaza zilei de 6 iulie, cele două case ale banilor vor funcționa onorabil.

Între 6 iulie, după ora 18:07′, și 8 iulie, noaptea, târziu, sectorul casei a IX-a al conștiinței, al idealurilor sau al atașamentelor importante pentru viață, profesie și identitate spirituală vor fi tulburate de tranzitul Lunii care va introduce elemente de îndoiala ori de repliere în fața unor evidențe (adevăruri) cu care se vor confrunta.

În ziua de 8 iulie, Neptun va intra în mișcare aparent retrogradă și, până pe 12 decembrie 2026, când va reveni la mersul direct, va reedita secvențele de viață, gândurile și materializarea proiectelor rămase în așteptare din perioada 16 martie – 8 iulie 2026, legate de profesie, pregătire superioară, evoluție prin cunoaștere și le va da posibilitatea nativilor să se renunțe la opțiunile lor eronate sau să iasă din incapacitatea de a se hotărî.

Între 8 iulie, după ora 23:31′, și 10 iulie, nativii vor încerca să-și consolideze, discret, statutul socio-profesional ori să-și conserve postura publică la care țin. În ziua de 9 iulie, planeta Venus va intra în zodia Fecioarei și, până pe 6 august, le va oferi nativilor protecție și șansă în sectorul banilor câștigați prin muncă sau prin valorificarea unor abilități (talente).

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