Livia Eftimie a oferit o primă reacție la scurt timp după ce Spike a apărut în podcastul „Fain & Simplu”, găzduit de Mihai Morar, unde a făcut dezvăluiri mai puțin cunoscute despre despărțirea acesteia de Cătălin Bordea, implicarea sa în întreaga poveste și modul în care susține că s-au petrecut, de fapt, lucrurile.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

„Nu vreau să comentez. E viața mea, am trăit-o. Știu de ce m-ai sunat, dar nu vreau să ofer detalii. E viața mea personală”, a declarat Livia, pentru Spynews.ro.

Ce a spus Spike despre relația cu Livia Eftimie

Anii au trecut, Spike și Livia Eftimie s-au despărțit în urmă cu aproximativ un an, iar acum, cântărețul a spus adevărul despre momentul în care a început relația cu fosta soție a celui care odată îi era prieten. Invitat în podcastul lui Mihai Morar, Paul Mărăcine a dezvăluit că nu a furat soția nimănui și că Livia Eftimie voia să se despartă de Cătălin Bordea încă din anul 2021!

„Și atunci am aflat prima dată că ea încearcă să explice de vreo doi ani că nu mai simte și că la un moment dat nu o să mai fie împreună. Și ăla a fost momentul în care am aflat eu. Nu știa cum să spună celorlalți, asta e problema ei, întreab-o pe ea, nu stau eu să vorbesc în numele ei”, a răspuns Spike. Mihai Morar s-a mirat: „De ce nu ai spus lucrurile astea până acum? Nu te-a întrebat nimeni?”. Iar Spike i-a răspuns imediat: „Mulțumesc frumos că mi-ai oferit ocazia să vorbesc. Nu m-a întrebat nimeni”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE