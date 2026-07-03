Cod galben de vijelii, grindină și averse torențiale

În intervalul 3 iulie ora 10.00-3 iulie, ora 17.00, este în vigoare o avertizare cod galben pentru următoarele zone: cea mai mare parte a Transilvaniei și Olteniei, Maramureș, vestul, centrul și nordul Munteniei și zona Carpaților Orientali și Meridionali, conform ANM.

Meteorologii anunță instabilitate atmosferică, averse torențiale însemnate cantitativ, intensificări ale vântului, vijelii, grindină de mici și posibil medii dimensiuni.

„În cea mai mare parte a Transilvaniei și Olteniei, Maramureș, vestul, centrul și nordul Munteniei și zona Carpaților Orientali și Meridionali vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, intensificări ale vântului și vijelii (viteze la rafală de 50…70 km/h și izolat de peste 80 km/h), frecvente descărcări electrice și căderi de grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1…3 cm). În intervale scurte de timp (1…3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 15…25 l/mp și pe arii restrânse vor depăși 30…40 l/mp”, transmite Administrația Națională de Meteorologie.

Harta județelor afectate de codurile galben și portocaliu. Foto: Administrația Națională de Meteorologie

Cod portocaliu de vijelii puternice, grindină, descărcări electrice

În intervalul 3 iulie, ora 12.00- 3 iulie, ora 17.00, este în vigoare o avertizare cod portocaliu, pentru următoarele zone: sudul și estul Transilvaniei și zona Carpaților Orientali și Meridionali.

Meteorologii anunță averse torențiale importante cantitativ, vijelii puternice, grindină de medii dimensiuni, frecvente descărcări electrice.

„În sudul și estul Transilvaniei și în zona Carpaților Orientali și Meridionali vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată ce se va manifesta prin averse torențiale, vijelii puternice cu rafale de 70…90 km/h, grindină de medii dimensiuni (1…3 cm) și frecvente descărcări electrice. În intervale scurte de timp (1…3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 25…40 l/mp și pe arii restrânse de peste 50…60 l/mp”, conform ANM.

Cod galben de vijelii, grindină, instabilitate atmosferică, până pe 4 iulie

În intervalul 3 iulie, ora 17.00-4 iulie, ora 8.00, ANM a emis o avertizare meteorologică de cod galben pentru sudul și estul Transilvaniei, Muntenia, Dobrogea și cea mai mare parte a Moldovei.

Meteorologii anunță instabilitate atmosferică, averse torențiale însemnate cantitativ, intensificări ale vântului, vijelii, grindină de mici și posibil medii dimensiuni.

„În sudul și estul Transilvaniei, Muntenia, Dobrogea și în cea mai mare parte a Moldovei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, intensificări ale vântului și vijelii (viteze la rafală de 50…70 km/h), frecvente descărcări electrice și căderi de grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1…3 cm). În intervale scurte de timp (1…3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 15…20 l/mp și pe arii restrânse vor depăși 30 l/mp”, conform ANM.

Cod portocaliu de averse torențiale în Carpații Orientali și Meridionali

În perioada 3 iulie, ora 17.00- 3 iulie, ora 22.00, în Carpații Orientali și Meridionali sunt vizate următoarele fenomene: averse torențiale importante cantitativ.

„În Carpații Orientali și Meridionali vor fi averse torențiale, iar în intervale scurte de timp (1…3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 25…40 l/mp și izolat de peste 50 l/mp”, conform ANM.

Foto: Administrația Națională de Meteorologie

Zonele vizate de cod galben de intensificări ale vântului pe 4 iulie

În intervalul 4 iulie, ora 8.00-4 iulie, ora 23.00, ANM a emis o avertizare cod galben de intensificări ale vântului, valabile pentru următoarele zone: Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei și Moldovei, nord-estul Munteniei și nordul Dobrogei.

Foto: Administrația Națională de Meteorologie

„În intervalul menționat, în Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei și Moldovei, nord estul Munteniei și nordul Dobrogei vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 50…70 km/h”, potrivit ANM.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, prognoza pentru perioada 6 iulie-3 august 2026. Potrivit specialiștilor, furtunile, grindina şi cantităţile mari de precipitaţii vor continua în mare parte din ţară și săptămâna viitoare.



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