De la două rochii de mireasă și un minifrigider nou-nouț, până la un acvariu de aproape 300 de litri și un pachet cu fluturi vii, lista obiectelor abandonate în timpul curselor este, an de an, tot mai surprinzătoare.

Telefoanele mobile sunt cele mai pierdute obiecte

Datele apar în cea de-a zecea ediție a Indexului Uber al obiectelor uitate, raport care analizează cele mai frecvente bunuri recuperate de șoferi și oferă o imagine inedită asupra obiceiurilor de călătorie ale utilizatorilor.

În România, clasamentul este dominat de obiectele fără de care viața de zi cu zi devine complicată.

Pe primul loc se află telefoanele mobile și camerele foto, urmate de chei, genți și bagaje, portofele, căști, haine, pașapoarte, laptopuri, bani în numerar și țigări electronice.

Reprezentanții companiei spun că, indiferent dacă este vorba despre un telefon mobil sau despre un obiect neobișnuit, recuperarea bunurilor uitate poate fi solicitată direct din aplicația Uber, procesul fiind conceput pentru a facilita contactul dintre pasager și șofer.

Când își pierd românii portofelele în Uber?

Raportul scoate la iveală și câteva tipare interesante.

Portofelele sunt uitate cel mai des lunea și miercurea, căștile dispar frecvent din mașini marțea, în timp ce joia și sâmbăta sunt zilele în care pasagerii își lasă cel mai des gențile și bagajele.

Vinerea pare să fie ziua actelor importante, fiind raportate cele mai multe cazuri de documente de identitate, pașapoarte și carduri bancare uitate, iar duminica este „ziua telefoanelor”.

Luni: portofele

Marți: căști

Miercuri: portofele

Joi: genți, rucsacuri și bagaje

Vineri: acte de identitate, pașapoarte și carduri bancare

Sâmbătă: genți, rucsacuri și bagaje

Duminică: telefoane

Nu este surprinzător nici faptul că cele mai multe obiecte uitate provin din cele mai aglomerate orașe. Bucureștiul conduce detașat clasamentul național, fiind urmat de Timișoara, Iași, Brașov și Cluj-Napoca.

„În fiecare an, indexul obiectelor uitate ne amintește că până și cele mai organizate persoane pot uita ceva important atunci când sunt pe fugă. Vestea bună este că recuperarea obiectelor este simplă și poate fi gestionată direct din aplicația Uber”, a declarat Ana Maria Borlovan, General Manager pentru România.

Și-a uitat proteza dentară cu doar doi dinți în Uber

Dacă în România predomină obiectele obișnuite, la nivel mondial, lista este de-a dreptul spectaculoasă.

Printre cele mai bizare lucruri uitate anul acesta într-o mașină Uber se numără o proteză dentară cu doar doi dinți, lapte matern, doi copaci, o mașină de spălat vase, un manechin, o baghetă magică, o măsuță de cafea, o proteză oculară pentru copii, un pachet cu fluturi vii și două rochii de mireasă.

Unul dintre cele mai greu de explicat cazuri este cel al unui acvariu de aproape 300 de litri, abandonat după o cursă.

Privind retrospectiv ultimul deceniu, raportul Uber a devenit o adevărată arhivă a obiectelor neobișnuite uitate de pasageri.

De-a lungul anilor, șoferii au găsit în mașini un homar, acte de divorț, un cap de somon, un portret al prințesei Kate Middleton, 500 de grame de caviar, un pudel de jucărie și chiar un iepure împăiat.

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