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Rezultatele loto din 2 iulie 2026

Joker:

Noroc Plus:

Loto 5 din 40:

Super Noroc:

Noroc:

Loto 6 din 49:

Report de peste 36,85 milioane de lei la 6 din 49 la tragerea loto din 2 iulie 2026

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 36,85 milioane de lei (peste 7,03 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 6,99 milioane de lei (peste 1,33 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 1,04 milioane de lei (peste 200.100 de euro) și la categoria a II-a este în joc un report în valoare de peste 218.200 de lei (peste 41.600 de euro). La Noroc Plus se înregistreazî la categoria I un report în valoare de peste 356.700 de lei (peste 68.000 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 149.900 de lei (peste 28.600 de euro). La Super Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 302.600 de lei (peste 57.700 de euro).

Când s-a câștigat ultimul mare premiu la Loto 6/49

La extragerea Loto 6/49 din 12 februarie a fost acordat premiul cel mare la categoria I, în valoare de 22,9 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 4,5 milioane de euro.

Biletul câștigător a fost cumpărat online, prin platforma amparcat.ro, și a inclus trei variante la Loto 6/49 și o variantă la Noroc, pentru care s-a plătit 28 de lei. Acesta a fost primul premiu de categoria I obținut în 2026 la Loto 6/49.

Anterior, pe 9 noiembrie 2025, a fost câștigat iar marele premiu la Loto 6/49, în valoare de aproape 49 de milioane de lei (circa 9,8 milioane de euro). Biletul a fost jucat online, pe site-ul Loteriei Române, iar prețul a fost de 12 lei.

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