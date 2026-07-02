Video generat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Rezultatele loto din 2 iulie 2026

Joker:

Noroc Plus:

Loto 5 din 40:

Super Noroc:

Noroc:

Loto 6 din 49:

Report de peste 36,85 milioane de lei la 6 din 49 la tragerea loto din 2 iulie 2026

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 36,85 milioane de lei (peste 7,03 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste  6,99 milioane de lei (peste 1,33 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 1,04 milioane de lei (peste 200.100 de euro) și la categoria a II-a este în joc un report în valoare de peste 218.200 de lei (peste 41.600 de euro). La Noroc Plus se înregistreazî la categoria I un report în valoare de peste 356.700 de lei (peste 68.000 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 149.900 de lei (peste 28.600 de euro). La Super Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 302.600 de lei (peste 57.700 de euro).

Când s-a câștigat ultimul mare premiu la Loto 6/49

La extragerea Loto 6/49 din 12 februarie a fost acordat premiul cel mare la categoria I, în valoare de 22,9 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 4,5 milioane de euro.

Biletul câștigător a fost cumpărat online, prin platforma amparcat.ro, și a inclus trei variante la Loto 6/49 și o variantă la Noroc, pentru care s-a plătit 28 de lei. Acesta a fost primul premiu de categoria I obținut în 2026 la Loto 6/49.

Anterior, pe 9 noiembrie 2025, a fost câștigat iar marele premiu la Loto 6/49, în valoare de aproape 49 de milioane de lei (circa 9,8 milioane de euro). Biletul a fost jucat online, pe site-ul Loteriei Române, iar prețul a fost de 12 lei.

Vezi subiectele la matematică de la Bac 2026 și subiectele la istorie de la Bacalaureat!

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Ultima oră! S-a întâmplat acum câteva minute! E oficial! În plin haos politic, Sorin Grindeanu, liderul PSD, tocmai a făcut anunțul fulger
Viva.ro
Ultima oră! S-a întâmplat acum câteva minute! E oficial! În plin haos politic, Sorin Grindeanu, liderul PSD, tocmai a făcut anunțul fulger
„Cu două degete, mi-a coborât de la gât pe piept și...” În spatele ușilor închise. Mărturiile victimelor lui Cristian Pomohaci. Ce a povestit o tânără
Unica.ro
„Cu două degete, mi-a coborât de la gât pe piept și...” În spatele ușilor închise. Mărturiile victimelor lui Cristian Pomohaci. Ce a povestit o tânără
Adrian Nartea și soția lui, la un pas de divorț. Ce a dezvăluit actorul despre problemele din căsnicia lui: „Neajunsuri neexplicate și neexprimate din lipsă de timp și…”
Elle.ro
Adrian Nartea și soția lui, la un pas de divorț. Ce a dezvăluit actorul despre problemele din căsnicia lui: „Neajunsuri neexplicate și neexprimate din lipsă de timp și…”
gsp
Raportul medico-legal schimbă tot ce se știa! Adevăratul motiv pentru care a murit Radu Mărginean
GSP.RO
Raportul medico-legal schimbă tot ce se știa! Adevăratul motiv pentru care a murit Radu Mărginean
Mihaela Evi, cea mai sexy antrenoare din România, șomeră: „Loviturile sub centură nu pot fi prevăzute”
GSP.RO
Mihaela Evi, cea mai sexy antrenoare din România, șomeră: „Loviturile sub centură nu pot fi prevăzute”
Parteneri
Românca noastră a povestit, în lacrimi, iadul prin care trece: ”Am făcut 10 operații până acum. În tot acest timp, logosnicul ei miliardar a surprins pe toată lumea
Libertateapentrufemei.ro
Românca noastră a povestit, în lacrimi, iadul prin care trece: ”Am făcut 10 operații până acum. În tot acest timp, logosnicul ei miliardar a surprins pe toată lumea
A locuit în vile de lux în America și Snagov, dar stai să vezi cum arată casa din Dubai în care trăiește azi Reghe alături de Corina, Liam și Landon. Diferența e colosală!
Avantaje.ro
A locuit în vile de lux în America și Snagov, dar stai să vezi cum arată casa din Dubai în care trăiește azi Reghe alături de Corina, Liam și Landon. Diferența e colosală!
Andreea Esca, apariție rară alături de soț și copii. Ce proiect important a lansat vedeta Pro TV
Tvmania.ro
Andreea Esca, apariție rară alături de soț și copii. Ce proiect important a lansat vedeta Pro TV

Știri România

Kelemen Hunor face o radiografie dură a crizei politice: „Guvernul e varză, Parlamentul e varză”. Un singur politician de vârf a scăpat de critici
Politică 08:14
Kelemen Hunor face o radiografie dură a crizei politice: „Guvernul e varză, Parlamentul e varză”. Un singur politician de vârf a scăpat de critici
Val de reacții în PNL după ce puciștii au obținut în instanță suspendarea tuturor hotărârilor luate la Congres: „Au încercat să schimbe conducerea din interior”
Politică 01 iul.
Val de reacții în PNL după ce puciștii au obținut în instanță suspendarea tuturor hotărârilor luate la Congres: „Au încercat să schimbe conducerea din interior”
Parteneri
Se naște un Guvern fără precedent în România? Analistul Costin Ciobanu explică capcana din spatele ofertei lansate de Sorin Grindeanu
Adevarul.ro
Se naște un Guvern fără precedent în România? Analistul Costin Ciobanu explică capcana din spatele ofertei lansate de Sorin Grindeanu
Tranzacția anului în România, finalizată de cei mai bogați patroni din fotbalul intern: 823 milioane de euro! Mesajul transmis de frații Pavăl, proprietarii Dedeman, pentru angajați
Fanatik.ro
Tranzacția anului în România, finalizată de cei mai bogați patroni din fotbalul intern: 823 milioane de euro! Mesajul transmis de frații Pavăl, proprietarii Dedeman, pentru angajați
50% mai ieftin, GLM-5.2 schimbă piața securității cibernetice. Ce înseamnă pentru bugetele de apărare ale companiilor
Financiarul.ro
50% mai ieftin, GLM-5.2 schimbă piața securității cibernetice. Ce înseamnă pentru bugetele de apărare ale companiilor
Parteneri
Lily-Rose Depp, fiica lui Johnny Depp & Vanessa Paradis, și iubita ei, 070 Shake, ipostaze romantice în Paris. Cum au fost surprinse de paparazzi. FOTO
Elle.ro
Lily-Rose Depp, fiica lui Johnny Depp & Vanessa Paradis, și iubita ei, 070 Shake, ipostaze romantice în Paris. Cum au fost surprinse de paparazzi. FOTO
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Șocată după atacul cu bombă din Monaco! Gestul Mihaelei Rădulescu a generat valuri de comentarii și face înconjurul presei. Ce s-a întâmplat, de fapt
Viva.ro
Șocată după atacul cu bombă din Monaco! Gestul Mihaelei Rădulescu a generat valuri de comentarii și face înconjurul presei. Ce s-a întâmplat, de fapt

Monden

5 Știri by Libertatea - Monden: Cât au încasat Nuțu și Sile Cămătaru pentru documentarul de la Pro TV/ Imagini cu familia Măruță printre animale sălbatice
Exclusiv
Stiri Mondene 01 iul.
5 Știri by Libertatea – Monden: Cât au încasat Nuțu și Sile Cămătaru pentru documentarul de la Pro TV/ Imagini cu familia Măruță printre animale sălbatice
Unde își va duce Gabi Bădălău băieții în vacanță, după ce aceștia se vor întoarce din Antalya. Claudia Pătrășcanu rupe tăcerea. „Sunt norocoși”
Stiri Mondene 01 iul.
Unde își va duce Gabi Bădălău băieții în vacanță, după ce aceștia se vor întoarce din Antalya. Claudia Pătrășcanu rupe tăcerea. „Sunt norocoși”
Parteneri
WOW! Mădălina Ghenea a apărut și toate privirile s-au mutat asupra ei! Rochia purtată în Sicilia a făcut-o una dintre cele mai fotografiate vedete ale serii
TVMania.ro
WOW! Mădălina Ghenea a apărut și toate privirile s-au mutat asupra ei! Rochia purtată în Sicilia a făcut-o una dintre cele mai fotografiate vedete ale serii
Motivul pentru care o elevă a ieșit de la BAC, la Matematică, după o oră. "Se mai dă și la toamnă"
ObservatorNews.ro
Motivul pentru care o elevă a ieșit de la BAC, la Matematică, după o oră. "Se mai dă și la toamnă"
Nepoata lui Mircea Badea, superbă la absolvire! Rontzi, fotografii cu toată familia și un anunț mare din partea bunicii Mariana Badea
Libertateapentrufemei.ro
Nepoata lui Mircea Badea, superbă la absolvire! Rontzi, fotografii cu toată familia și un anunț mare din partea bunicii Mariana Badea
Parteneri
Diana Munteanu a explicat cum de i-a ieșit „braziliana”: „Știți cum se face încălzirea?” » Urmează un alt pariu în studioul Antenei 1
GSP.ro
Diana Munteanu a explicat cum de i-a ieșit „braziliana”: „Știți cum se face încălzirea?” » Urmează un alt pariu în studioul Antenei 1
Emma Răducanu a apărut în cârje și alături de noul iubit după retragerea de la Wimbledon
GSP.ro
Emma Răducanu a apărut în cârje și alături de noul iubit după retragerea de la Wimbledon
Parteneri
Nu a mâncat carne, dar a ajuns cu 38 de PARAZIȚI în creier. Cum s-a infectat
Mediafax.ro
Nu a mâncat carne, dar a ajuns cu 38 de PARAZIȚI în creier. Cum s-a infectat
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
StirileKanalD.ro
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
„Am început să plâng!” Florin Prunea, mărturisire emoționantă despre întâlnirea cu Dan Petrescu
Wowbiz.ro
„Am început să plâng!” Florin Prunea, mărturisire emoționantă despre întâlnirea cu Dan Petrescu
Promo
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Advertorial
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
Afecțiunea de care suferă Cheloo. Rapperul a dezvăluit chiar el ce problemă are
Wowbiz.ro
Afecțiunea de care suferă Cheloo. Rapperul a dezvăluit chiar el ce problemă are
Incendiu la metrou în stația Universitate. Călătorii au forțat ușile ca să iasă din tren
Redactia.ro
Incendiu la metrou în stația Universitate. Călătorii au forțat ușile ca să iasă din tren
NEWS ALERT Foc la metroul din București! Circulația trenurilor este oprită la Universitate
KanalD.ro
NEWS ALERT Foc la metroul din București! Circulația trenurilor este oprită la Universitate

Politic

Kelemen Hunor face o radiografie dură a crizei politice: „Guvernul e varză, Parlamentul e varză”. Un singur politician de vârf a scăpat de critici
Politică 08:14
Kelemen Hunor face o radiografie dură a crizei politice: „Guvernul e varză, Parlamentul e varză”. Un singur politician de vârf a scăpat de critici
Dragoş Pîslaru susţine că a existat un plan de rupere a PNL şi de alipire apoi la PSD
Politică 01 iul.
Dragoş Pîslaru susţine că a existat un plan de rupere a PNL şi de alipire apoi la PSD
Parteneri
Coincidență uluitoare pentru belgieni. E ireal ce s-a întâmplat în aceeași zi în care au întors meciul cu Senegal de la 0-2
Fanatik.ro
Coincidență uluitoare pentru belgieni. E ireal ce s-a întâmplat în aceeași zi în care au întors meciul cu Senegal de la 0-2
Bacteria „mâncătoare de carne” se răspândește pe plajele Europei. Experții au o explicație
Spotmedia.ro
Bacteria „mâncătoare de carne” se răspândește pe plajele Europei. Experții au o explicație