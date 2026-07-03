Printre cei care s-au aflat în vacanța din Mauritius s-au regăsit și Dan Negru, și Codruța, soția lui, dar și Vlăduța Lupău și soțul artistei, Adi Rus. Iar la un moment dat, când se aflau pe stradă, vedetele au întâlnit un localnic care vorbea limba română!

„Când ieși la piață în Mauritius și te recunoaște lumea și acolo”, a scris Andra peste un clip video pe care l-a postat pe Instagram.

„A făcut studii în România”, se poate auzi Andra în filmulețul de pe rețelele de socializare, iar Cătălin Măruță și Dan Negru l-au întrebat pe localnic cât a locuit în România și dacă știe cine este femeia care vorbește cu el.

„Știi cu cine vorbești? Cine este ea? Cât ai stat în România?”, se aud Cătălin Măruță și Dan Negru în videoclip.

„Da! Andra. Sărut-mâna! Am stat șase ani, am terminat și acum fiul meu este acolo. E medic oftalmolog, a rămas acolo. Sunt medic stomatolog, am ieșit la pensie”, a spus localnicul din Mauritius.

În dreptul clipului video pe care l-a postat pe rețelele de socializare, cântăreața a lăsat și o descriere prin intermediul căreia afirmă că nu va uita prea curând întâlnirea cu localnicul.

„În Mauritius am avut parte de una dintre acele întâlniri care îți amintesc cât de mică este lumea și cât de frumoase sunt legăturile dintre oameni. Ne-am cunoscut cu un localnic care și-a făcut studiile în România, am vorbit despre oameni, despre locuri, despre amintiri și despre felul în care anumite experiențe ne leagă, chiar dacă venim din colțuri diferite ale lumii. Întâlniri care îți rămân în suflet și îți lasă un zâmbet sincer mult timp după”, a scris Andra Măruță pe Instagram.

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Filmulețul a adunat aproximativ 700.000 de vizualizări, peste 12.000 de aprecieri și câteva zeci de comentarii. Iar printre cei care i-au lăsat câteva cuvinte artistei s-a aflat și Vlăduța Lupău.

„A fost cea mai tare întâlnire. Andra, mândria noastră”, a scris Vlăduța Lupău în dreptul clipului video postat de Andra.

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