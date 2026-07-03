Anchetatorii suspectează că date confidențiale legate de probele de examen au fost transmise nelegal către persoane neautorizate, facilitând astfel obținerea unor note frauduloase.

Descinderi simultane în cinci județe la primele ore ale dimineții

În cursul zilei de vineri, 3 iulie 2026, procurorii de caz, înarmați cu autorizații legale emise de instanța competentă, au declanșat o operațiune masivă. Procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba, împreună cu organele de cercetare penală din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba – Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice, efectuează percheziţii domiciliare în 47 de locaţii.

Descinderile au loc pe raza judeţelor Alba, Arad, Bihor, Cluj şi Sibiu. Conform precizărilor venite din partea reprezentanților Ministerului Public, vizate de aceste verificări sunt domiciliile unor persoane fizice care nu deţin o calitate specială.

Mobilizare masivă a forțelor de ordine pentru strângerea de probe

Amploarea acțiunii a necesitat un sprijin logistic și uman semnificativ din partea structurilor de Poliție și Jandarmerie din întreaga regiune. Astfel, organele de urmărire penală din Alba sunt sprijinite activ de efective importante din cadrul mai multor inspectorate județene.

La acțiune participă polițiști din cadrul IPJ Alba, din structuri specializate precum Serviciul de Investigaţii Criminale, Serviciul de Ordine Publică, Serviciul Arme, Explozivi, Substanţe Periculoase şi luptătorii de la Serviciul pentru Acţiuni Speciale (SAS). De asemenea, în misiuni sunt implicați polițiști din județele Arad, Hunedoara, Bihor, Cluj şi Sibiu, alături de grupări de jandarmi din judeţele Alba şi Cluj, care asigură perimetrele de siguranță și sprijină ridicarea documentelor și a dispozitivelor informatice care ar putea stoca probe ale fraudei.

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