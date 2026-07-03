Citește Horoscop săptămânal Fecioară. Previziuni pentru perioada 4 – 10 iulie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Fecioară.

Horoscop săptămânal Fecioară – 4 – 10 iulie 2026

În prima parte a zilei de 4 iulie, posibile tulburări ale regimului de muncă (volum, atribuții, statut) sau de plată (salarii, venituri suplimentare), pe fondul unei opoziții puternice între Jupiter și Pluton care va avea darul să pună în discuție ori chiar să desființeze vechile relații contractuale privitoare la muncă și salarizare (plată, beneficii).

Pentru sănătate, vorbim de tulburări vasculare, cardiace, neurologice care, asociate cu condițiile excesive și solicitante ale momentului, vor construi un tablou clinic ce ar trebui să-i facă pe nativi, indiferent de vârstă, să se poarte cu organismul lor în mod înțelept și protectiv. Între 4 iulie, după ora 09:30′, și după-amiaza zilei de 6 iulie, niciun eveniment semnificativ pare a se produce în planul relațiilor parteneriale.

Între 6 iulie, după ora 18:07′, și 8 iulie, noaptea, târziu, posibile evenimente care pun în discuție statutul unor bunuri, nevoia împărțirii lor (moșteniri, partaje între soți sau între asociați) sau administrarea lor în condiții diferite de cele practicate până acum.

Contextul va rămâne confuz și greu de tranșat repede și corect, pentru că, din 8 iulie, Neptun va intra în mișcare aparent retrogradă și, până pe 12 decembrie 2026, când va reveni la mersul direct, va reedita secvențele de viață, gândurile și materializarea proiectelor rămase în așteptare din perioada 16 martie – 8 iulie 2026 cu privire la bani, bunuri, avantaje materiale, statut de proprietar, beneficiar sau administrator al lor.

Între 8 iulie, după ora 23:31′, și 10 iulie, chestiunile de crez, de conștiință sau de opțiuni ideologice, religioase sau culturale vor fi stabile. În ziua de 9 iulie, planeta Venus va intra în zodia Fecioarei și, le va oferi protecție și șansă nativilor care vor beneficia de acest tranzit în casa I a personalității lor; progres, noroc, situații favorabile, echilibrare organică până pe 6 august.

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