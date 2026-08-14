Cursa pentru găsirea sufletului pereche și câștigarea marelui premiu de 50.000 de euro devine tot mai intensă pe măsură ce se apropie premiera celui mai așteptat reality show de dating al toamnei. Emisiunea „Burlacii: Foc în Paradis” își deschide porțile din 14 septembrie, simultan la PRO TV și pe platforma VOYO, aducând în fața publicului noi concurenți, gata să își pună la încercare emoțiile și strategiile.

Lupta pentru atenție și conexiuni autentice se complică odată cu intrarea în Paradis a încă patru pretendenți. Cu personalități puternice, istorii de viață impresionante și așteptări bine definite, aceștia vin pregătiți să schimbe dinamica grupului și să dea peste cap relațiile deja conturate.

Robert Jărcălău, antreprenorul cu rădăcini româno-chineze

Printre noile figuri din competiție se numără Robert Jărcălău, un tânăr antreprenor în vârstă de 25 de ani, care vine în emisiune cu o poveste de viață aparte. Având o mamă de origine chineză și un tată român, Robert mărturisește că, deși nu vorbește fluent limba chineză, păstrează legătura cu tradițiile familiei sale, deși se simte mai aproape de cultura română.

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În plan sentimental, Robert vine după o relație de lungă durată, de șase ani și jumătate, începută încă de la vârsta de 16 ani. După doi ani de când este singur, tânărul a decis să își încerce norocul la casting din pură curiozitate, fiind curios dacă această aventură îi poate aduce o nouă poveste de dragoste.

Bogdan Mocanu, artisul care ar putea fi „psihologul emisiunii”

Un alt nume care promite să agite apele este Bogdan Mocanu. La 28 de ani, el este artist, model, practicant de bodybuilding și tattoo artist. Bogdan intră în show convins că poate citi intențiile celor din jur și nu ezită să recunoască faptul că stăpânește arta manipulării, considerând că atracția este strâns legată de înțelegerea psihologiei umane.

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Dincolo de imaginea de bărbat puternic și strategic, Bogdan aduce cu sine și o vulnerabilitate ascunsă. El recunoaște că a suferit din dragoste în trecut, experiență care l-a marcat profund și i-a schimbat perspectiva asupra relațiilor.

Constanția Cornitel: directă, competitivă și fără filtre

Grupul fetelor este completat de Constanția Cornitel, o tânără de 24 de ani, masterandă la Arte Plastice, caracterizată printr-o personalitate exuberantă. Obișnuită să fie în centrul atenției și având deja experiență în televiziune, Constanția susține că nu caută validarea celor din jur și că are standarde foarte clare.

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Aspirantă la o poveste de dragoste matură, ea intră în „Burlacii: Foc în Paradis” cu dorința de a cunoaște oameni noi, dar și de a testa dacă vreunul dintre pretendenți va reuși să treacă de riguroasele sale filtre de selecție.

Călin Alexandru Șerban, antrenorul aflat la prima experiență TV

Completarea listei este făcută de Călin Alexandru Șerban, în vârstă de 31 de ani, kinetoterapeut și antrenor de fitness. Aflat la prima sa apariție într-un reality show, Călin pășește în Paradis după o relație de 11 ani, încheiată cu mai bine de un an în urmă.

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Fără un plan bine stabilit, el își dorește să se bucure de experiență, să socializeze și să vadă dacă își poate găsi jumătatea. Se descrie drept un om sincer și adaptabil, dar admite că stilul său direct îl face uneori să vorbească fără să filtreze prea mult cuvintele.

Ceremonia Trandafirilor va fi punctul culminant care va stabili cine rămâne în competiție și cine părăsește show-ul, miza de 50.000 de euro intensificând fiecare decizie luată de concurenți.

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