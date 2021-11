Bursucu, pe numele său din buletin Adrian Cristea, are o relație foarte bună de prietenie cu Teo Trandafir. Aceștia împart același platou de televiziune de 7 ani și rare sunt momentele când se contrazic. În cadrul unui interviu, Bursucu a dat-o de gol pe Teo Trandafir și a spus cum este aceasta când se opresc camerele de filmat.

Prezentatoarea de la Kanal D a povestit la un moment dat că în timpul emisiunii și luase să mănânce pufuleți atunci când i se făcea foarte foame. Colegul ei spune acum că vedeta a renunțat la acest obicei. Dacă până acum ceva timp făceau schimb de rețele de slăbit, în prezent nu mai este cazul, pentru că Teo Trandafir și-a făcut operația de micșorare de stomac și are silueta dorită.

„Suntem împreună de șapte ani. Nu am mai mâncat pufuleți de mult timp, am renunțat de patru ani. La un moment dat beam ceai, nici asta nu mai facem. Teo este aceeași persoană, atât în fața camerelor cât și în spatele lor. Este frumoasă, inteligentă, un om extrem, extrem de amuzant, cu un extraordinar simț al umorului. Și, cel mai important, este un om loial. Nu mai facem schimb de rețete de slăbit, pentru că Teo nu mai are nevoie”, a declarat Bursucu pentru Impact.

Bursucu face naveta București-Constanța

Prezentatorul lucrează în București, însă familia lui locuiește în Constanța. Iubita lui Bursucu stă cu cele două fete la mare, iar el face mereu naveta, lucru cu care el s-a obișnuit.

„Este interesantă, te cunosc toți oamenii din benzinării, alimentez mereu la aceeași pompă, mi-am făcut niște tabieturi și superstiții. De exemplu, nu merg niciodată cu o viteză impară. Ai timp să te plictisești și să îți faci tot felul de gânduri. Stau mult pe telefon, povestesc despre viață, în general, cu prietenii, cu familia”, a mai declarat Bursucu pentru sursa mai sus menționată.

