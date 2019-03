Bursucu și “teroristele”. Ce spune Adrian Cristea despre colegele de prezentare Teo Trandafir, Andreea Mantea și Ana Maria Barnoschi

Simpaticul prezentator a făcut pentru Libertatea portretul lui Teo, în show-ul căreia e în prezent, dar și pe cele ale fostelor colege Ana Maria Barnoschi și Andreea Mantea. Ne-a vorbit și despre familie, despre secretul noii siluete și despre planurile sale, care au legătură, surpriză, cu fotbalul!

Libertatea: Adrian, cochetezi cu televiziunea de la 7 ani, de când ai ajuns în grupul Meloritm. Cine te-a dus la Palatul Copiilor?

Bursucu: Mama m-a luat de mână și m-a dus la Palatul Copiilor. A dorit să am o ocupație. Când eram copil nu existau tablete, telefoane, ne jucam în fața blocului. Așa că părinții căutau tot felul de activități ca să ocupe timpul copiilor după școală și să le asigure o anumită educație. Mie mi-a plăcut, eram mulți copii, mergeam la emisiunile din acel moment, pentru că Meloritm era un grup puternic și atmosfera era foarte mișto. Am fost la toate posturile TV de la acea vreme. Nu mă simțeam vedetă, dar era un grup special, acolo ne distram, ne jucam împreună.

Tu, bucureștean, cum ai ajuns să prezinți o emisiune în Constanța? Acolo te-ai și îndrăgostit…

Mi-a făcut cineva o propunere. Inițial, a fost un contract pentru două luni. Am făcut o emisiune la Neptun TV, am ajuns să lucrez și la Parcul Acvatic, lucru pe care îl fac și astăzi, susțin niște show-uri de entertainment. Așa erau lucrurile acum 10 ani, toate televiziunile se mutau cu emisiunile la mare, pe timp de vară. La Parcul Acvatic am cunoscut-o pe iubita mea.

La Kanal D ai lucrat cu trei dintre vedetele feminine ale postului. Care dintre ele ai spune că e ”teroristă”?

Din punct de vedere profesional, este Teo. Râdem, glumim, dar când vine vorba de direct și de emisiune, ea este cea mai strictă în ceea ce vrem să facem. Din punct de vedere al programului, gălăgiei, teroristă e Ana Maria Barnoschi. Cu ea nu poți să stai liniștit nicio secundă. Dacă vorbim de cineva care stă foarte mult la machiaj, care întârzie tot timpul la fiecare nuntă, care este vulcanică, aceea este Andreea Mantea. Sunt trei tipologii diferite, niște femei extraordinare, a fost o plăcere să lucrez cu ele.

Cât ai prezentat cu Andrea, ai fost la o mulțime de nunți de pe unde ai strâns darul. Când strângi și de la a ta? Ți-ai cerut iubita de soție?

Încă nu am cerut-o, va urma. Anais crește, ne pregătim să rupem turta, avem multe lucruri de făcut, dar după toate acestea, ne vom ocupa și de nuntă. Vorbeam cu Andreea, iubita mea, că ar trebui să facem nunta cât mai repede, ca să nu fac încă o dată organizarea meselor. Mi-a scos peri albi la botez, pentru că am avut peste 300 de invitați, cât la o nuntă!

Lucrezi cu femei, acasă te așteaptă alte trei (iubita lui are o fetiță dintr-o relație anterioară – n.r.)…

Nu e nimic mai frumos în lumea asta decât să te trezești înconjurat de femei! Mi-a spus un prieten să-mi fac un colț al meu pentru mai târziu, unde să stau liniștit la un pahar și să mă uit la fetele mele, care vor sporovăi…

Ești dansator și coregraf profesionist (a devenit cunoscut la ”Dansez pentru tine” – n.r.), însă nu te mai vedem dansând, de ceva vreme. De ce?

Nu mai am timp. Întotdeauna mi-a plăcut să fac lucrurile bine, indiferent că am făcut coregrafie, televiziune, dans sau fotbal. La un moment dat, am deschis o școală de dans și mergeam o dată, de două ori pe săptămână și am fost foarte dezamăgit, pentru că ritmul nu era cel pe care îl doream. Atunci, am decis că nu este corect față de copiii care-și doreau să facă antrenament cu Bursucu, așa că m-am retras din acest proiect. Mai fac coregrafii pentru miri, pentru evenimente private, dar într-un cerc mult mai restrâns.

Cum a slăbit 40 kg? ”Fac mult sport”

”Mi-am propus să nu mai mănânc prostii și nimic după opt seara. Beau doar apă. Fac mult sport. Prima masă e la 9 dimineața și servesc un iaurt light cu fulgi de ovăz. Apoi fac bandă, bazin și saună. Mai vreau să slăbesc 5 kilograme până la vară și vreo 7-8 pe timpul verii. Aveam 138 de kilograme și acum am ajuns la 98”, ne-a dezvăluit Bursucu secretul siluetei lui.

În tinerețe, prezentatorul avea 78 de kilograme, maximum 80. S-a îngrășat când s-a lăsat de sport: ”Timp de 10 ani am făcut dans sportiv de performanță. Când am renunțat și am intrat în televiziune, programul era infernal, săream mesele din timpul zilei, chiar dacă ne erau oferite, și mâncam seara foarte mult. Metabolismul s-a schimbat complet”.

Vrea să se facă antrenor de fotbal

Se umple de Bursuci în fotbal! Prezentatorul de la Kanal D vrea să se facă antrenor, la fel ca Dan Petrescu, cu care împarte porecla! ”Am rămas cu pasiunea asta. Îmi place să merg la meciuri de fotbal, să joc FIFA, știu cam tot ce are legătură cu fotbalul. Fotbalist nu mai pot să ajung, dar mă gândeam să fac școala de antrenori și încă nu am renunțat la această idee”, ne-a mărturisit Cristea.

