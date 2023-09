Într-un interviu exclusiv pentru avantaje.ro, Bursucu sau Adrian Cristea, pe numele său din buletin, a confirmat faptul că și-a cerut iubita în căsătorie anul trecut. Prezentatorul de la Kanal D și Andreea formează un cuplu de 11 ani, iar acum se pregătesc să devină soț și soție.

Bursucu face nuntă cu iubita Andreea

Invitat în emisiunea online, „Fiță cu Adiță”, alături de Jean de la Craiova, Bursucu (35 de ani) a fost dat de gol în privința nunții cu Andreea, pe care a tot amânat-o până acum, scrie Click. Conform fostului fotbalist, Bursucu se căsătorește în octombrie cu Andreea.

„În toamnă, în octombrie, a nostru se însoară!”, a fost anunțul făcut de Adiță Voicu. Data evenimentului este 14 octombrie.

Anul trecut, Bursucu recunoștea că în 2023 ar putea avea loc nunta lui. „E posibil în anul 2023 să mă însor. E posibil. Nu știu exact. Deci, întrebarea care se pune la final de an este: se însoară sau nu Bursucu în anul 2023? Îți spun că am dat inelul”, a declarat Bursucu, potrivit WOWbiz.ro.

Cei doi au fost la un pas de despărțire

Bursucu a mărturisit că a fost la un pas de despărțire de viitoarea lui soție din cauza geloziei. Prezentatorul a apelat la psiholog pentru a scăpa de această problemă. „Am avut la un moment dat niște filme, era să mă despart de ea. Am fost gelos.

Sergiu Nicolaescu, dacă trăia, făcea filme după mine. Filmul de gelozie începe de la un telefon. Cum s-a întâlnit, ce a făcut, cum au trăit noaptea. În cap, totul se derulează în 5 minute ca două ore, până când mi-a trecut boala, că m-am dus un pic la psiholog.

Am învățat și de la Teo Trandafir, ce faci în momentul în care găsești în telefonul partenerului mesaj de la el/ea. Există două variante: îi spui și te faci de rușine că i-ai umblat în telefon și asta nu se face ori nu îi spui și cum trăiești cu asta. Din punctul meu de vedere este lipsă de respect să te uiți în telefonul partenerului”, a mărturisit Bursucu.

Cum se înțelege Bursucu cu fiica vitregă

Alessia a împlinit 17 ani pe 12 decembrie 2022 și se înțelege foarte bine cu tatăl ei vitreg. Într-un interviu pentru CANCAN, Bursucu a povestit că fata sa vitregă l-a ajutat foarte mult în rolul de tată, astfel că atunci când a venit pe lume Anays, el a știut cum să se comporte.

„Eu am reușit să am o relație bună cu fiica cea mică datorită Alessiei. Eu am învățat cu Alessia cum se crește un copil. Iar copilul ăsta a avut o răbdare cu mine, crede-mă. Și eu am dat în străchini, dar pe mine m-a ajutat Dumnezeu să am un copil înțelept, așa cum era ea, mică, era foarte înțeleaptă, înțelegea că tati nu a înțeles situația, dar «Tati o să își revină, tati mă iubește».

Și asta ne-a apropiat foarte tare, iar pe mine m-a ajutat foarte mult în relația cu asta mică. Suntem prieteni, da. E adevărat că prietenă mai bună e cu maică-sa și e și normal să fie așa. Dar la 17 ani nu ascunde absolut nimic, vorbește deschis despre orice”.

