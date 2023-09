În ediția de luni, 11 septembrie, Cabral a fost invitat în emisiunea „La Măruță”, unde a vorbit despre familia lui. Pe mama lui a văzut dintotdeauna o femeie puternică și stăpână pe sine, chiar dacă timp de 6 ani a fost nevoită să-l crească singură.

Tatăl lui Cabral a plecat când prezentatorul avea doar două săptămâni și l-a căutat abia după 13 ani. Vedeta de la PRO TV mărturisește că nu a simțit niciodată lipsa tatălui, pentru că soțul mamei lui i-a ținut locul foarte bine.

În prezent, tatăl lui Cabral locuiește în Congo și este implicat în politică. Prezentatorul emisiunii „Ce spun românii” și „Săriți de pe fix” a mărturisit că mai are 6 frați în mai multe părți ale lumii. A încercat de mai multe ori să țină legătura cu părintele său, însă de fiecare dată relația lor nu a funcționat.

„A plecat când aveam eu două săptămâni. A plecat la pâine și acolo a rămas, era o coadă la franzele, nu a mai găsit drumul spre casă. Nu mai e demult treaba sensibilă, eu am crescut cu tată, Mircea îl cheamă, am ajuns copt încât să nu aduc lucruri dureroase că îmi fac mie rău. (…) Am mai vorbit când aveam 13 ani și jumătate, l-am sunat când aveam 26 de ani și apoi ne-am văzut când aveam 32 de ani. (…) A fost ciudat când l-am văzut. Nu a stat decât câteva zile, că avea ceva pe foc (…) La 26 de ani, de ziua mea l-am sunat. El stătea în Congo. L-am sunat și am vorbit câteva zile, dar nu a durat relația. Apoi la 30 și, m-am dus cu fiica mea mare la Paris, l-am cunoscut pe el și pe frații mei, am acolo doi frați, două surori, mai am o soră în Barcelona și un frate în Canada. Mai am un frate în Congo. Șase în total. (…) Nu te uita așa, tata a avut dragoste de dat.(…) Nu mai vorbesc acum cu tata, el e în Congo, e în politică, e cu treaba lui. (…) Nu mi-a lipsit, am avut tată. Dacă nu aveam, îmi lipsea. Până la 6 ani am fost doar eu cu mama (…) S-a întâmplat și așa a decurs viața. (…) Nu a fost ușor, dar așa a fost. Sunt oameni care se luptă din prima zi. Aia e, nu toți pot să fie părinți. Mama a fost bombă, foarte puternică buzoianca”, a povestit Cabral, potrivit protv.ro.

Părinții lui Cabral s-au cunoscut în perioada facultății, la cămin. Mama prezentatorului era studentă la ASE, iar tătăl lui venise din Congo să studieze medicina în România.

Cabral prezintă „Săriți de pe fix!" la PRO TV

„Săriți de pe fix!”, show-ul care îmbină divertismentul cu jocurile și provocările într-un adevărat spectacol

de umor se lansează joi, 14 septembrie, de la ora 21:30. Cei 10 comedianți vor fi provocați de Cabral la

probe care le vor testa imaginația, limitele, îi va face să fie creativi, să improvizeze, să cânte sau să

danseze în condiții care vor genera foarte mult umor. Totul cu un singur scop: distracția fără limită.

Cea mai mare provocare a celor 8 comedianți din show-ul Săriți de pe fix! este Planul Înclinat – un studio construit la un unghi de 22,5 grade, în care invitații vor interpreta personaje într-o serie de scenete. Câți vor rămâne în picioare în încercarea de intra în rol și câți vor fi încurcați de gradul de înclinare a platoului, vom vedea în curând, la PRO TV.

„Acest proiect nu are numele ăsta din întâmplare, chiar e complet sărit de pe fix! Am avut noroc cu un casting de comedianți și tineri, și fresh, dar în același timp cu experiență, care pot fi săriți de pe fix în așa fel încât să se bucure și cei de acasă. Proiectul se bazează pe spontaneitate și improvizație, domeniu în care toți ai noștri fac performanță. Este o plăcere să lucrez alături de oamenii ăștia care-și iubesc meseria foarte tare și care știu extrem de bine ce au de făcut. Din punctul meu de vedere, probabil, sunt șanse să fie cel mai ușor proiect de televiziune pe care l-am avut în ultimii ani, pentru că greul cade pe colegii mei, care sunt și ei săriți de pe fix ca și mine. Ce se întâmplă în emisiunea aceasta este neașteptat de la cap la coadă, ”curgerea” este complet atipică și abordarea pe care o avem este una care până acum nu prea a fost folosită în România, iar planul înclinat este o nebunie în sine, o nebunie în care lucrurile se întâmplă cu o viteză amețitoare și vin buluc”, a spus Cabral, prezentatorul emisiunii Săriți de pe fix!.

